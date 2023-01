La instrucción de la denuncia por agresión a dos policías en Nochebuena se encuentra a la espera de que la defensa de los acusados reciba el atestado.

Dos semanas después de que ocurrieran los presuntos hechos por los que fueron detenidos dos hombres, padre e hijo, su abogado ratifica que tienen previsto aportar unas grabaciones de vídeo para defender su postura, un extremo que no podrán realizar hasta que no se les de traslado de la documentación requerida. En todo momento, han defendido que no emplearon la violencia.

Por el momento, el juzgado que instruye la causa ha adoptado como medida cautelar que los dos acusados comparezcan en el palacio de justicia de Cáceres cada quince días.

Fueron los propios agentes los que presentaron la denuncia el 24 de diciembre. Ambos se encontraban patrullando la plaza de la Soledad cuando, según su relato, fueron increpados y golpeados por los dos detenidos tras un forcejeo. Están acusados por un presunto delito de atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia grave.

La jefatura aseguró que hay parte de lesiones de ambos agentes, uno de ellos sufrió un esguince de rodilla y hematomas y otro una luxación en un dedo de una mano y varias contusiones.