Los contratos temporales del servicio de ayuda a domicilio en Cáceres se prorrogan

El alcalde, Luis Salaya, aseguró este jueves que los contratos temporales de 65 auxiliares y cuatro técnicos del servicio de ayuda a domicilio se han prorrogado. "Este servicio no se va a suspender", reiteró en varias ocasiones el regidor, que responsabilizó al grupo municipal popular "de crear una alarma en mayores de la ciudad haciéndoles creer que se va a suspender el servicio". "No se va a suspender porque nunca hemos valorado que se suspendiera y llevamos tiempo trabajando en evitar que se suspenda", subrayó.

La prórroga se ha firmado este jueves para alargar durante dos meses el contrato de los empleados temporales que están prestando ese servicio "para que en ningún momento se vea interrumpida la prestación, al mismo tiempo ya se han iniciado los procesos de selección en este servicio y en todos los demás para que el personal nuevo -con las nuevas contrataciones temporales- se incorpore en el menor tiempo posible". El contrato inicial de los auxiliares temporales de ayuda a domicilio era de diez meses, ahora permanecerán en sus puestos otros dos meses más.

Salaya comentó que la difusión de informaciones de que el servicio se iba a dejar a prestar llevó a que familiares se estuviesen organizando "para cubrir un servicio de ayuda a domicilio que no va a suspenderse. Es una realidad muy dura que genera un alarmismo muy difícil de gestionar". Cuando este ayuntamiento no informó a las familias de cualquier incidencia en el servicio fue "porque teníamos la firme voluntad de evitar que se suspendiese. Lo que hemos intentando respecto a esto es trasladar un mensaje de tranquilidad en todo momento, pero a veces es muy difícil". "Me gustaría que aquellos que han promovido una campaña de noticias falsas sobre esto, asustando a las personas mayores, pidiesen perdón a estas personas por meterles miedo sobre una cosa que no iba a pasar", añadió el regidor.

El ayuntamiento presta el servicio de ayuda a domicilio por dos vías. Una es con trabajadores temporales de los diferentes planes de empleo que se convocan, ahora son 65 auxiliares y cuatro técnicos. La otra es a través de un contrato de gestión, ahora es con la empresa Eulen, con 62 auxiliares y tres técnicos. Actualmente el ayuntamiento presta este servicio en 565 hogares. Se le presta a demandantes que no cumplen requisitos de la ley de dependencia, a quienes los cumplen la ayuda y el servicio les llega por otra administración. La competencia del ayuntamiento en el área social es limitada.

Este jueves, el consejo rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) decidió volver a sacar a licitación la prestación del servicio de ayuda a domicilio. El contrato sale por un importe de 1.311.310 euros. La prórroga del contrato actual que se mantiene con Eulen no finaliza hasta mediados de mayo.