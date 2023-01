"Aplausos ayer, bofetadas hoy". Esta es una de las consignas que se podía leer en las pancartas de los sanitarios de Cáceres este lunes. La plantilla se ha concentrado a media mañana en las puertas de la gerencia del área de salud, cacerolas en mano, para reclamar mejoras en sus condiciones laborales ante la mirada de los cacereños.

Por primera vez en meses, trasladaron sus protestas de los hospitales a la sede del SES. Ahí, este lunes volvieron a hacer públicas las principales demandas que llevan reivindicando desde hace meses y a las que, tal y como criticaron, no se les ha dado respuesta. Entre los que secundaron la concentración se encuentran profesionales de diferentes áreas como Enfermería, Atención Primaria o Cardiología.

Lamentan la "sobrecarga" porque los ratios de pacientes no son proporcionales y denuncian que no se cubren las bajas y por esta razón, no pueden disponer de sus días libres. En conjunto, critican que ese "hartazgo" y "agotamiento" tiene efectos sobre la atención que se le brinda a los pacientes.

A través de un manifiesto al que han dado lectura, han trasladado al SES sus peticiones. En concreto, piden que se aumente el personal para poder ofrecer una respuesta adecuada y que sustituyan las vacantes que dejan las bajas. Del mismo modo, entre las peticiones figura el cese de la dirección de Enfermería por "la mala gestión" con el personal en estos últimos meses.