El Ayuntamiento de Cáceres ha sorprendido esta mañana anunciando que por vez primera la Quema del Pelele no se celebrará en la plaza Mayor y será en el Paseo Alto. Lo ha hecho a través de una nota de prensa sin explicar realmente los motivos que han llevado a adoptar esta decisión aunque el alcalde, Luis Salaya, ha confirmado luego que la exposición de La Caixa sobre Leonardo Da Vinci, que se extiende hasta el 7 de marzo, impide que el Pelele arda en la plaza.

Salaya ha defendido que la muestra de La Caixa "tenía que estar en la plaza". Ha indicado que en los próximos días se celebra la Fiesta de Las Lavanderas y que tendrá que salir de su ubicación tradicional. El alcalde ha recordado que no es la primera vez que se produce de forma puntual este hecho, que ya tuvo lugar durante la reforma de la plaza, cuando los actos se trasladaron a Marrón.

El alcalde ha argumentado la decisión por una "cuestión de seguridad y de decoro. Sería muy mediático ver ardiendo el taller de Da Vinci en la plaza pero no nos interesaría". Salaya ha admitido "que será un año diferente, con la misma gente de siempre, con los niños de muchos colegios y los mayores de la Universidad Popular. Después podremos venir desde el paseo Alto a dar un paseo por la plaza para disfrutar de esta muestra". Por último, el mandatario municipal ha reiterado que esta decisión no afecta a la carpa del Carnaval, que sí se mantiene.

Lo que sí ha hecho el consistorio, a través de la Universidad Popular, ha sido invitar a todos los centros educativos y asociaciones ciudadanas a participar en los antiguos carnavales tradicionales cacereños, representados en la fiesta de Las Lavanderas, llamada el Febrero. Este año el pasacalles con el Pelele sobre el burro saldrá desde la entrada principal del parque del Príncipe hacia abajo a su salida por Aguas Vivas el viernes 17 de febrero a las once de la mañana y finalizará en la bandeja de la ermita de los Mártires, donde se quemará y se celebrará la fiesta con cantos y dulces.

La decisión ha sorprendido a la Asociación del Carnaval, a comerciantes y a hosteleros, que la desconocían.

La Asociación de Carnaval

Desde la Asociación del Carnaval de Cáceres no se tenía constancia esta mañana de la medida. "Me estoy enterando ahora", ha dicho sorprendida la presidenta del colectivo, Marisa Iglesias. "En la reunión que mantuvimos, no comentaron nada de eso. No tenemos ni idea", indicó.

Los hosteleros

La noticia también ha pillado por sorpresa a los hosteleros. Emilio Rey, del Restaurante El Pato, indicó: "Todo lo que quiten a la plaza me parece mal. No lo entiendo y no lo comparto. Por un lado estamos tratando de recuperar tradiciones y por otro las vamos a quitar. No me parece muy oportuno", adujo el conocido empresario cacereño.

Aeca

La Asociación del Comercio de Cáceres, Aeca, igualmente se ha extrañado ante el anuncio municipal. "No nos han comunicado nada. Nos sorprende bastante y no lo entendemos", ha dicho la presidenta Paqui Campos. "No comprendo que si la plaza puede albergar eventos de gran dimensión como el Womad ahora se lleven al Pelele. Son actividades que en mayor o menor medida dinamizan la vida comercial y hostelera. El Paseo Alto es un sitio muy bonito, pero el Pelele en esa zona no tiene el mismo impacto que en el centro. De lo que se trata es de promocionar el sector con actividades, si las quitan, siempre nos afecta negativamente".

La tradición

La concejala de la Universidad Popular, María José Pulido, ha recordado que "esta celebración, en la antigüedad, salía a finales de febrero de cada uno de los lavaderos de la ciudad, en los que las lavanderas se reunían para trabajar. Elaboraban un muñeco de paja, al que llamaban El Pelele, vestido con ropas viejas y lo paseaban montado en un burro por las calles de la ciudad mientras cantaban coplillas y decían en voz alta los chismes que otros días no podían airear". Pero la dictadura prohibió los Carnavales, las fiestas no religiosas, y en general las carnestolendas, “y así la nuestra dejó de celebrarse durante muchos años y con el paso del tiempo cayó en el olvido”.

El Aula de Historia Oral de la Universidad Popular recuperó la memoria de este festejo y volvió a ponerlo de relevancia. La concejala ha destacado el orgullo con el que se afronta este festejo y ha recordado que su celebración "era el día de fiesta de un gremio que ejercía una dura pero necesaria profesión en la ciudad”.

Pulido ha remarcado que desde el ayuntamiento se ha sugerido a los centros educativos y asociaciones ciudadanas que realicen sus propios Peleles, nunca de un tamaño superior a 1,20 metros de altura, y con materiales combustibles, no contaminantes (no plásticos) y, a ser posible, reciclados. También les invitamos a ir vestidas de lavanderas o de aguadores. Además, han pedido a los centros educativos y asociaciones ciudadanas que vayan a participar, que confirmen su asistencia al teléfono de la Universidad Popular: 927 225400.

“La recuperación de la fiesta del febrero es principalmente un homenaje a estas mujeres y a sus oficios, que durante siglos calmaron la sed y lavaron las ropas, una recuperación necesaria para que en la memoria de los pueblos sigan presentes aquellos sectores sociales que en el pasado aportaron su trabajo y sus tradiciones como principal patrimonio de sus vidas”, ha concluido Pulido.