La cacereña que a los 24 años ya era profesora en la universidad

Cuando era pequeña, Laura Pascual (1991) quiso estudiar Derecho, aunque las vueltas que da la vida le hicieron decantarse por ADE y Turismo (UEx). Y hoy esta cacereña puede presumir que con tan solo 24 años fue una de las profesoras universitarias más jóvenes de la Comunidad de Madrid. Da clase en la Universidad Rey Juan Carlos. Los mismos pasillos que la acogieron como alumna, cuando cursó el Máster de Alta Dirección, desde hace aproximadamente siete primaveras la reciben como docente.

«Al principio era un poco raro», recuerda la joven. Hasta tal punto que el primer día que cruzó la puerta del aula como docente, sus alumnos no sabían qué pensar: «Dudaban de si era la profesora o si era un estudiante más», comenta Pascual entre risas a este periódico. Pero las cosas fueron bien rápidamente.

Laura también desmiente el tópico de que a los jóvenes no los toman en serio, aunque asegura que al principio debes hacerte respetar. «Ser joven ayuda, porque creo que los estudiantes con un profesor mayor se pueden llegar a cortar más a la hora de preguntar», manifiesta. Imparte clases de Marketing Industrial y de Servicios; Política de Distribución y Comercio Electrónico; y Marketing de Productos Turísticos y Política de Precios y Costes. A pesar de la poca diferencia de edad que la separan de sus alumnos, ha sabido generar un ambiente de confianza con los chavales que facilita bastante la dinámica en el aula.

Además en 2018 sacó a luz su primer libro titulado Marketing Industrial y de Servicios, publicado por la editorial ESIC. En sus páginas realiza un análisis profundo que explica las claves y entresijos del mundo de los negocios. «Son temas técnicos y serios, pero en el libro los plasmo a modo de guía y como si de una conversación de bar se tratase. Hay un gran desconocimiento sobre estos asuntos y por eso me decidí a escribirlo », subraya.

La docente universitaria cuenta que se dedica a la enseñanza por «pura vocación», aunque reconoce que tal vez los genes tuvieron algo que ver en el asunto. Porque Laura es hija de Eladio Pascual, todo un referente en la enseñanza de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo (UEx) y funcionario de la Agencia Tributaria. «Mi familia es un pilar fundamental para mí. Siempre han sabido escucharme, entenderme y apoyarme», dice.

Sacrificio

El sacrificio de todos estos años, apunta, ha merecido la pena. Y ha hecho que sus antiguos profesores, ahora sean también compañeros de profesión. «Si te sacrificas puedes tardar más o menos, pero acabas consiguiendo lo que te propones», remarca Laura Pascual, que el pasado año terminó la tesis doctoral y obtuvo la máxima nota.

Ella puede con lo que le echen y quiere seguir formándose. Compaginará la docencia con el estudio de un máster telemático que imparte el IEBS Digital School de Barcelona. «Los profesores debemos tener el deseo de seguir formándonos y aprender a largo de la vida para estar a la altura en clase», precisa. A Laura Pascual no hay nada que le haga más que feliz que enseñar a sus alumnos cada mañana. «¡Es que no hay día que no me sorprendan con algo!», concluye con orgullo del oficio que un día hizo suyo.