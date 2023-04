El personal de limpieza del hospital San Pedro de Cáceres exige un convenio colectivo "justo"

El personal de limpieza del hospital San Pedro inició este lunes los paros diarios para exigir mejoras laborales. Tal y como avanzó este diario, los trabajadores anunciaron protestas ante falta de acuerdo en el nuevo convenio colectivo con la adjudicataria, la UTE entre Tersum y Edifikare porque no atiende a sus peticiones.

De esta forma, al menos medio centenar de empleados contratados por la empresa se concentraron durante media hora en las puertas del hospital con banderolas de los sindicatos y carteles con las reivindicaciones, entre las que se encuentran, la subida salarial o la equiparación de los compañeros del servicio en el hospital Universitario.

En concreto, según recogen los sindicatos, las reivindicaciones se centran en el cobro de un complemento que no se está aplicando y la entrada en el convenio del personal del Universitario, hasta ahora regidos por otro convenio. Sí acepta la empresa la petición de subir el 8% el salario en cuatro años, no obstante, los representantes sindicales aseguran que esta medida no es suficiente porque el convenio colectivo continúa siendo «injusto».

En relación a este asunto, la Junta de Extremadura declaró este lunes que «es una negociación entre la empresa y los trabajadores que, de momento, no afecta al servicio que se presta en el área de salud» y confió en que pronto «se llegue a un acuerdo». Coincide esta protesta con la que protagoniza el personal sanitario en la subdelegación del Gobierno este martes por la jubilación anticipada.