El ayuntamiento aprobará en su pleno ordinario de mayo el catálogo de caminos públicos. Es el segundo proceso que se tramita para dotar a la ciudad de este inventario. En el trámite previo a esta ratificación, el documento ha estado expuesto al público y se han presentado 16 alegaciones, una de ellas es de Jacobo Hernando Fitz-James Stuart y Gómez, duque de Berwick y primo del duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart. Según se indica en el informe técnico de valoración de las alegaciones presentadas, en el caso concreto de la de Jacobo Fitz-James Stuart se recomienda su desestimación, una propuesta que se tendrá que ratificar en la comisión de Urbanismo que se celebra la próxima semana.

Entre el resto de alegaciones hay otros ocho particulares, todos con una relevancia mediática menor que la del duque de Berwick, la empresa Parque Solar Cáceres (Ibedrola), el Ayuntamiento de Sierra de Fuentes, el Ayuntamiento de Aldea del Cano, la Fundación Valhondo Calaff, la Asociación Cultural Ecuestre San Isidro y la compañía Bestcork, además del servicio de Infraestructuras del Medio Rural de la Junta.

La alegación es por el camino de uno de los accesos al Guadiloba. El reclamante manifiesta que el itinerario del camino planteado por el ayuntamiento, desde la presa del Guadiloba hasta el depósito de Canal de Isabel II, no tiene carácter público. Este camino tiene su inicio en la carretera N-521 (en el punto kilométrico 39,2) y su fin en el camino de los Carboneros, y se trata del camino que da acceso al Guadipark y a la presa del Guadiloba, según se detalla en el informe que hace la propuesta sobre la alegación.

El reclamante alega que desde la presa el camino discurre por terrenos de su propiedad y lo que lo único existente sería una servidumbre de paso para el Canal de Isabel II y el mantenimiento del depósito que da servicio al embalse de Guadiloba. No obstante, "no aporta prueba de que dicho tramo del camino en realidad este afectado por una servidumbre a favor de Canal de Isabel II, por lo que en ausencia de dicha información no procede estimar la alegación presentada", según se explica en el informe que resuelve sobre las alegaciones presentadas.

En otro de los motivos por los que se aconseja no aceptar la alegación, se indica, citando un informe de la sección de Inventario del ayuntamiento, que el camino tiene ya la consideración de público "por las expropiaciones que se realizaron en su día para las obras del abastecimiento de aguas a Cáceres", añadiendo que "la expropiación se realizó sobre la parte de la finca del interesado afectada por el embalse, la presa y el camino de acceso".

Sobre esta apreciación, el duque de Berwick alega que las parcelas expropiadas se corresponden con los terrenos inundados por el embalse del Guadiloba y no por los terrenos que ocupa el camino. No obstante, según se precisa en la documentación que resuelve la alegación, "nuevamente no aporta prueba alguna de tal afirmación, por lo que tampoco puede estimarse la alegación".

La del duque de Berwick no es la única alegación que se desestima, también hay otras 6 que no se aceptan. Una vez agotada la vía administrativa, los reclamantes pueden iniciar la judicial. Solo se propone aceptar una de las reclamaciones, la de Parque Solar Cáceres, y estimar parcialmente otra de ellas, además se propone investigar el contenido de otras cinco alegaciones.