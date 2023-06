A estas alturas del Clásico, este año cumple treinta y cuatro ediciones en Cáceres, pocos quedan que no conozcan la historia de ‘La Celestina’. Si no ha sido en la niñez, donde es lectura obligatoria, ha sido en la vida adulta , como público del festival, cuando los que no se habían acercado a la figura que moldeó Fernando de Rojas. Versionada durante décadas, el romance de Calisto y Melibea ha trascendido a generaciones de lectores y de fieles espectadores de teatro y seguirá ese camino, esta vez, en la programación del festival que pone broche a su tercera y última semana con la adaptación que protagoniza la actriz Anabel Alonso.

El montaje se podrá ver el próximo sábado en el escenario de San Jorge (22.30 horas) y ha sido moldeado por Secuencia 3 y Pentación, compañía de sobra conocida en Extremadura porque fue fundada por el actual director del festival de teatro de Mérida, Jesús Cimarro, y Rafael Álvarez ‘El Brujo’, entre otros. Precisamente, este último regresa este año a la programación de la cita cacereña con dos pases que han agotado las entradas. Presentará su espectáculo ‘El viaje del monstruo fiero’ con un montaje que firma la compañía nacional de teatro clásico (CNTC). Los pases serán el próximo jueves y viernes, también en el escenario de San Jorge (22.30 horas). En cualquier caso, esta última semana el escenario principal se inaugura el miércoles con un montaje de Emulsión Teatro que dirige Jonathan González ‘Solo Yoni’. Torre de Sande acoge este martes una rueda de prensa para presentar los detalles de la pieza extremeña. Lo cierto es que en esta edición todas las semanas ha habido representación de la escena local, de hecho, desde hace tres años y con el objetivo de fomentar el panorama teatral extremeño, el festival destina fondos para coproducir dos montajes. En este caso, han sido ‘Estebanillo’ de teatro Guirigai, una compañía con sede en los Santos de Maimona y ‘Maquiavelo’, la segunda pieza de Proyecto Cultura que entra en el modelo de coproducción, tal y como ya ocurriera con ‘Menina’ el año anterior. De forma paralela, a lo largo de esta última semana, la sección oficial convive con la programación paralela. El miércoles habrá un nuevo pase de ‘Esbozos aúreos’ de Maltravieso teatro en el patio del palacio de Carvajal (20.00). El jueves en la filmoteca (2030) se proyectará ‘Nise, un viaje de la Nao d’amores’. También jueves y viernes a las 20.00 horas en el patio del Archivo Histórico se representará un pase de ‘Ophelia: vino y justicia’.