Apoyó activamente las reivindicaciones de la plantilla de Canal de Isabel II cuando era líder de la oposición, y ahora el Comité de Empresa insta al nuevo alcalde, Rafael Mateos, a que mantenga esta postura y medie con la matriz madrileña para que las negociaciones (por un convenio colectivo igualitario) lleguen a buen puerto. «Mateos participó activamente en las protestas y queremos saber si el apoyo recibido en su día continúa», comenta a el Periódico Extremadura el presidente del Comité de Empresa, Reyes Naharro.

Disposición

El comité se volverá a reunir el próximo 7 de julio para abordar la paralización del diálogo iniciado con la empresa madrileña y solicitarán una reunión al regidor popular. «Le pedimos que tenga la misma disposición que tuvo como líder de la oposición, ya que se comprometió a ello», explica Naharro en relación a la participación activa de Mateos en (al menos) una de las manifestaciones convocadas todos los lunes por los trabajadores el pasado invierno; donde coincidió (foto) con la entonces portavoz de Ciudadanos (Cs) y ahora miembros de su equipo de gobierno, Raquel Preciados.

En cuanto a las negociaciones, Naharro subraya que «nos hemos estado reuniendo con la jefatura de personal de Recursos Humanos de Canal en Madrid, pero se niegan a abordar las cuestiones salariales por los recortes de la Comunidad de Madrid. Y no quieren mover ficha hasta que no pase el 23J; no se comprometen a nada», asegura el presidente.

Voto de confianza

El pasado 13 de marzo, los empleados de la empresa concesionaria del sistema integral del agua informaban de que retomaban el diálogo con la dirección de la compañía en torno al convenio de los trabajadores cacereños, que consideran injusto por no contar con las mismas condiciones que el resto.

Este anuncio se producía un mes después de que el ex alcalde de Cáceres Luis Salaya se reuniese en Madrid con el consejero delegado de Canal de Isabel II, Pascual Fernández, para mediar en el conflicto laboral que arrastran los trabajadores de la delegación cacereña, por la ausencia de unas condiciones igualitarias con los empleados del resto de la plantilla a nivel nacional.

Según manifestó Salaya durante la reunión en febrero, la empresa concesionaria del agua en Cáceres se había «comprometido a buscar fórmulas para reabrir un espacio de diálogo con la representación de los trabajadores».

A tenor de estas declaraciones, el Comité de Empresa lanzó un comunicado y anunció la suspensión de las manifestaciones, «como gesto de buena voluntad». El objetivo era dar un voto de confianza hacia la labor de Salaya. Un voto de confianza que ahora tendrán que renovar frente a la labor del alcalde popular Mateos.