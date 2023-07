El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha criticado la anulación del concurso para la reordenación del polígono industrial Charca Musia: «El gobierno de Luis Salaya dejó en marcha la licitación para solucionar un problema histórico de Cáceres; el gobierno del PP lo acaba de tirar a la basura». Así lo ha expresado el edil del GMS Alberto Serna, en referencia a la esperada modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para afrontar la ordenación urbanística del polígono, para posibilitar la implantación de los usos municipales requeridos y facilitar su gestión urbanística.

Baja temeraria

Ya a principios de julio, esa modificación del PGM no se pudo efectuar por una baja temeraria en el concurso para efectuar la reordenación. Entonces, el consistorio solicitó la pertinente justificación y señaló que «hasta que no se reciba dicha justificación, este punto no pasará a la propuesta de adjudicación».

Sin embargo, el ayuntamiento publicó el pasado jueves la renuncia al concurso que salió a licitación en la pasada legislatura para modificar el PGM; es decir, renuncia al proyecto de Salaya y deja en manos de la Oficina de Desarrollo Urbano el análisis de las alternativas de desarrollo industrial para este enclave.

Pabellón ferial

La reordenación de Charca Musia planteaba que en este sector industrial se ubicase un pabellón de ferias comerciales, pero el gobierno popular ha desestimado esa propuesta y considera que ese pabellón debe ubicarse en el recinto ferial.