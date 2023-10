Acenorca: a por su reconstrucción

La empresa Acenorca, en Montehermoso, afectada por un devastador incendio, ha anunciado que «ya se han comenzado a dar los primeros pasos para la reconstrucción de la nueva empresa». Para ello, a lo largo del día de hoy se mantendrá una reunión entre responsables de la firma e ingenieros con el principal objetivo de "elaborar una hoja de ruta" que permita" la rehabilitación.

De la misma manera, desde Acenorca resaltaron que ayer martes se desarrolló con total normalidad la recogida de la aceituna y el flujo de camiones se realizó como venía siendo habitual hasta antes del incendio. Dirigentes de la empresa también ya se han reunido con responsables de las cooperativas que trabajan con la misma.

Entretanto, cinco bomberos con dos camiones y liderados por el jefe de mando Benigno Ramos han estado toda la noche trabajando y apenas sin descanso en el incendio declarado la tarde del pasado lunes en la aceitunera de Montehermoso, la principal empresa de la localidad cacereña y una de las más importantes de Extremadura.

El fuego, aunque está controlado desde la madrugada del martes, sigue sin extinguirse. El propio Ramos ha explicado que se trata de "una fábrica muy grande" cuya presencia de palés con plásticos dificulta las tareas. La nave de producción, donde se centran los trabajos, ha quedado devastada. Las oficinas han logrado salvarse.

El jefe de mando, que todavía sigue esta mañana en su turno, ha explicado que la situación "es exactamente la misma de ayer" y que a mediodía de hoy se hará una nueva evaluación del escenario. "Seguiremos aquí hasta que esté extinguido". ¿Cuándo llegará ese momento? "Aún no lo sabemos", contestó Benigno Ramos.

La empresa aceitunera Acenorca, que se encuentra ubicada en el polígono industrial de Montehermoso, a pocos metros de las primeras viviendas de dicho municipio, retomó el mismo martes una parte de su actividad, en concreto, la que se refiere a la recepción de aceitunas. Así lo confirmó la propia empresa, que detalló además que esto ya se había comunicado a las distintas cooperativas para que puedan canalizar las aceitunas trasladándolas hasta la fábrica. Esta parte comercial sufrió un parón por el gran incendio originado cuyas llamas han dañado principalmente la zona de producción. Por ello, esta sigue aún paralizada.

Sobre las causas del incendio, desde la filial se aseguró que «aún es pronto para confirmar», y se destacó que afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales.

La voz del presidente de la empresa

Por su parte, el presidente de Acenorca, José Antonio González, destacó primeramente que no ha habido daños personales. Reconoció que «ha sido un día triste para Montehermoso y para Extremadura» por el incendio de ayer lunes. Sobre los daños de las llamas en las instalaciones, aseguró que «todavía no los hemos podido evaluar, puesto que responsables de la empresa todavía no hemos podido acceder a la zona calcinada por protocolo», afirmó. Detalló que el patio de recepción de aceitunas «no se ha visto afectado» por lo que la campaña de recepción de aceitunas «sigue con total normalidad». «Los agricultores pueden estar tranquilos que sus aceitunas se van a recoger aquí», subrayó.

Sin embargo, el proceso de producción sí se ha visto afectado por lo que la empresa está estudiando alternativas en otros lugares para realizar la producción, lo que es el envasado puesto que "nuestra prioridad también es tener atendidos a nuestros clientes", subrayó.

Además agradeció la labor de los bomberos que «han hecho una labor incansable», dijo, así como el trabajo de Cruz Roja de respaldo a los bomberos que fueron apoyados con agua y comida. De la misma manera agradeció a agricultores del olivar y cooperativistas todo su apoyo en estos años que han posibilitado que la fábrica cumpla ahora 40 años y recalcó que el Comité de Gestión de la empresa «está muy comprometido» con el empleo en la región.

También agradeció a la alcaldesa de Montehermoso, al presidente de la Diputación de Cáceres y a representantes del Gobierno de la Junta de Extremadura que acudieran a Montehermoso para interesarse de las causas del incendio en Acenorca.

El lunes, día que se originó el incendio, se encontraban trabajando 50 empleados, pero hay un total de 120 trabajadores en la fábrica. Ésta produce a Rusia, Estados Unidos y diversos países de Europa. El año pasado produjeron 18 millones de kilos de aceituna y se facturaron 36 millones de euros.

González quiso transmitir también tranquilidad a los empleados afectados de la línea de producción, que se estudia para que sean destinados a otro sector para poder seguir trabajando porque «la idea es que nadie quede desamparado», aseguró. También alabó la actitud de los empleados que se encontraban ayer lunes en la fábrica puesto que se logró evacuar la misma en menos de dos minutos, subrayó.

Reacciones

Las reacciones al incendio no han parado en toda la jornada. Así, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha trasladado a los afectados por el incendio declarado este pasado lunes en Acenorca que cuenta con el apoyo de las administraciones para "sacar adelante" la campaña.

Morán se ha trasladado este martes a Montehermoso para conocer de primera mano la situación tras el incendio originado en la aceitunera, donde ha transmitido el apoyo de la Junta a esta empresa y a todos los vecinos en estos momentos de "incertidumbre". "El Gobierno regional está a su lado para acompañarles", ha dicho.

Del mismo modo, ante el "momento crucial actual" por la campaña de la aceituna, Mercedes Morán ha insistido en que empresa, aceituneros, cooperativas y todos los perjudicados cuentan con el respaldo de las administraciones para "sacar adelante la campaña".

La consejera también ha valorado que no haya habido víctimas y que las dos personas heridas por intoxicación leve fueran dadas de alta sin mayores consecuencias, ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Finalmente, ha transmitido el agradecimiento de la Junta a todo el personal de emergencias, desde los bomberos por su trabajo "diligente y sin descanso" para controlar el fuego, hasta los sanitarios, policía local y Guardia Civil por su "magnífica labor".