Los efectos del temporal han obligado a aplazar el X Festival de Cultura Urbana de Cáceres, previstos para los días 20 y 21 de octubre en el Foro de los Balbos. Según la nota publicada por la organización en Instagram, "las fuertes rachas de viento de estos días y las intensas lluvias impiden el montaje del escenario". Si bien es cierto que hay un pronóstico favorable para el sábado, día 21, "no podemos arriesgarnos a dar comienzo al festival y suspenderlo por precipitaciones inesperadas. En este caso no podríamos garantizar la seguridad de los participantes ni que los equipos de sonido e iluminación no sufrieran daños", explican los organizadores.

Los bomberos de Cáceres realizan continuas salidas por la lluvia y el Marco empieza a desbordarse en el tramo final También se ha suspendido el festival Food Trucks, que en los últimos se ha organizado en el parque Padre Pacífico, con comida cubana, brasileña, mexicana, thailandesa, italiana, alemana..., además de conciertos y tributos a distintos grupos. Las condiciones meteorológicas impiden esta vez su desarrollo. La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres, ante la previsión de viento y lluvia emitida por la Agencia Estatal de Meteorología para el fin de semana, ha consensuado con las diferentes organizaciones de los certámenes su aplazamiento. “Estamos trabajando para poner una nueva fecha en la que disfrutar de estos eventos tal y como se merecen, al aire libre y de manera segura”, ha avanzado la concejala de Festejos, Soledad Carrasco. No obstante, la edil ha anunciado que se mantiene según lo programado, y sin cambios de ubicación, la Convivencia de Mayores en el Pabellón de Moctezuma y el encuentro de los Urban Sketchers, “que saldrán a dibujar la ciudad el sábado porque la lluvia no pone barreras al arte”. También continúa la Marcha Rosa contra el Cáncer, que “en caso de lluvia modificará su recorrido y finalizará en la Ciudad Deportiva, donde tendrán lugar los talleres infantiles”. Asimismo se mantiene el 'Aguas Vivas Fest', tras conversaciones con los organizadores. “Han decidido seguir adelante con este evento, pues ya tuvo que suspenderse el pasado mes de septiembre y no querían dejar pasar la oportunidad de celebrarlo esta vez”, ha detallado la concejala, que invita al público "a unirse a estas actividades que seguirán adelante a pesar de las inclemencias meteorológicas”. Las redes sociales del ayuntamiento irán recogiendo los cambios que pudieran producirse. "Tendrán toda la información actualizada", puntualiza Carrasco. En general, y mientras duren las condiciones adversas, a la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En caso de necesidad, contactar con el 112.