El comercio de Cáceres exige un plan de choque para salir de su crisis

El comercio de Cáceres ha solicitado al ayuntamiento que ejecute un plan de acción global para salir de su crisis a las puertas de la campaña de Navidad. Lo hace después de que el consistorio iniciara la campaña de fomento del comercio local ‘Compra aquí, compra ya’, cifrada en 4.000 euros, que para ellos no es suficiente.

El equipo de gobierno anunció que en esta nueva acción partiparían 60 empresas de la ciudad, aunque lo cierto es que muchas de ellas no conocen los detalles al completo de esta iniciativa. La intención de la Concejalía de Comercio, que lidera Jorge Suárez, es repartir 4.000 euros en premios entre todas las personas que hagan una compra de más de 20 en alguna de las tiendas adheridas.

Para ello, el cliente tendría que hacer una fotografía del ticket de compra, donde se identifique el nombre de la tienda en la que se ha hecho la adquisición y subirlo a la página web de la campaña a través de un código QR, que aparece en la cartelería y que los establecimientos deben lucir en sus escaparates. Además, cada viernes de diciembre se sortearían 200 euros para canjear en locales de la ciudad.

¿Pero qué ha molestado al sector? La situación que denuncian los comerciantes es que la mayoría no se ha enterado de que esta campaña se había puesto en marcha. El consistorio responde, por su parte, que los formularios se enviaron a través del directorio de correos electrónicos del que disponen y por medio de las asociaciones que representan a los comerciantes.

La situación la detalla Paqui Campos, presidenta de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca): «El listado que tienen los técnicos del ayuntamiento está muy desactualizado. Llevamos mucho tiempo pidiendo un censo de comercio, incluso darían una subvención para hacerlo. Con la cantidad de tiendas que hay en la ciudad, es muy raro que solo haya 60 adhesiones». También cuenta que Aeca ha enviado el correo a todos los socios, pero que hay empresarios de la ciudad que no pertenecen a ninguna asociación y no han podido inscribirse.

Por su parte, el encargado de Calzados Zambrano, en la avenida de España, Paco Zambrano, sí admite que con la iniciativa nota una «ligera mejoría» en su negocio, pero considera que debería hacerse más publicidad. Maite Durán, dependienta en Tiendas Rojo, se enteró de la campaña por una vecina y le explica a todos los clientes qué hacer para participar en los sorteos.

Mariluz Leo es la gerente de la tienda de ropa Iris Cáceres, situada frente al Gran Teatro. No pertenece a ninguna asociación y no ha recibido ningún aviso por parte del ayuntamiento. Le resulta extraño porque en años anteriores sí que participó. Relata resignada que ya no se adherirá porque piensa que el ayuntamiento no ha optado por una estrategia que atraiga a la gente y por no haber recibido el aviso en su momento.

«Nosotros no necesitamos campañitas de 4.000 euros, queremos que haya un plan serio para fomentar el comercio en el centro de la ciudad», dice el encargado de una tienda de la calle Pintores que sí participa en la campaña. Comenta que la iluminación es insuficiente y que, si se puede pasear en la noche por la vía, es gracias a las luces de los escaparates: «No me quiero imaginar cómo se queda la calle cuando son las doce de la noche y se apagan las luces de las tiendas de forma automática. Necesitamos que resplandezca».