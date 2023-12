Mateos ve «subjetividad» en los informes del poblado navideño de Cáceres

Continúa la polémica en torno al poblado navideño que se ha ‘asentado’ en la plaza Mayor. Ya ha reabierto la pista de hielo y ayer ya se podían ver menores disfrutando a mediodía de esta atracción navideña, a los pies de Bujaco; mientras se ponía a punto el tobogán gigante que se ha instalado en el Foro de los Balbos.

Las consecuencias de la borrasca, que dejó el pasado jueves hasta 60 litros por metro cuadrado en Cáceres, hicieron mella en la pista de hielo; que echó el cierre temporalmente. «Ha llovido mucho y el jueves también hizo mucho viento; se me fue la luz y hasta esta mañana no han podido volver a repararme la máquina», lamentaba Antonio García, promotor de la pista. Una pista que lleva generando polémica de su primera instalación en tiempos de la ex alcaldesa popular Elena Nevado.

Informes

De hecho, el PSOE local ha mantenido sus críticas a la instalación desde siempre. A cuenta de su cierre temporal, edil del Grupo Municipal Socialista (GMS) David Holguín ha compartido en sus redes sociales un texto en el que señalaba: «18 grados + lluvia que derrite el hielo = pista de goma. Ahora imagino que volverán a arrancar los motores frigoríficos... La chapuza no tiene límites».

Por su parte, Unidas Podemos (UP) ha cargado también contra el llamado ‘poblado navideño’, sacando a la luz los informes técnicos que se oponen a este montaje. Y han denunciado que el alcalde, Rafael Mateos, «ha firmado la instalación del poblado navideño contraviniendo esos informes técnicos de la Policía Local y de Infraestructuras», y que el servicio de Turismo «también se pronunció en contra de la instalación de la pista de hielo» en la plaza Mayor, lo que «pone en juego la seguridad ciudadana en unas fechas en las que se prevé gran afluencia de público a la plaza».

Valoración de Mateos

A esto respondía ayer el regidor cacereño, asegurando que «los informes no prohiben nada, y lo que señalan es una valoración subjetiva». Afea Mateos que en el informe policial se recoja que «podría parecer que el grupo empresarial ejerce un control exclusivo sobre el espacio público», en alusión a los promotores.

Algo que Mateos tacha de «subjetivo» y que no tiene ninguna validez desde el punto de vista técnico. También califica el alcalde de «valoración» que ese mismo informe haga alusión a la eliminación de bancos y sillas de la zona de descanso de la plaza Mayor, donde se ha instalado un mercado navideño. Esta área es definida por el citado informe como «la única zona de descanso para el ciudadano en la plaza Mayor y no debería eliminarse en fechas navideñas de gran afluencia de público». Y considera «desproporcionado que haya que desmontar mobiliario urbano y no se considera el coste para el promotor o el ayuntamiento».

Más allá de valoraciones técnicas, UP asegura que «la ciudad se vuelve hortera» con estas instalaciones y critica también que «así cuida el patrimonio el Gobierno local».