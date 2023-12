El PSOE de Cáceres responsabiliza al gobierno de la pérdida de fondos europeos

El grupo municipal socialista responsabilizó este lunes al gobierno local del PP de la pérdida de fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). En un comunicado, la portavoz del grupo socialista afirmó que el actual gobierno del PP no puede hablar de que se ha llegado a esta situación por la herencia recibida del anterior ejecutivo local del PSOE porque «el anterior gobierno socialista dejó una ejecución del 73%» del programa. Hacienda concedió con cargo a esta estrategia diez millones de euros a Cáceres en 2016, cantidad que se completaba con otros 2,5 millones de la cofinanciación municipal. Hay partidas que suman, al menos, dos millones de euros que no se podrán ejecutar porque aún no han salido a licitación y el plazo para gastar esos fondos finaliza el 31 de diciembre.

Cáceres se enfrenta a la pérdida de, al menos, 2 millones de fondos Feder En el comunicado, Fernández aseguró que en la documentación que se aportó al gobierno del PP en el traspaso de poderes en junio se aportó un informe técnico en el que se ponía de manifiesto que el total de lo ejecutado del programa «es del 56,7%, que sube hasta el 60,7% si consideramos las operaciones en ejecución. Si además tenemos en cuenta las que se están licitando en este momento, llegamos al 73%», Fernández aludió a la «inacción» del actual gobierno para incrementar ese porcentaje de ejecución.