El ayuntamiento retoma un cambio del PGM para uso de fotovoltaicas en suelo municipal no urbanizable

La junta local de gobierno acordó en su reunión del pasado 24 de noviembre la adjudicación de dos contratos de asistencia técnica que tienen relación con el suelo no urbanizable y con el protegido del término municipal. Con una de esas contrataciones se retoma el uso de la energía renovable fotovoltaica en el suelo no urbanizable al adjudicarse a la entidad Inerco Ingeniería, Tecnología y Consultoría la redacción de la documentación ambiental de una modificación del Plan General Municipal (PGM) de urbanismo para el uso de energía renovable fotovoltaica en suelo no urbanizable del término municipal.

El Supremo impide la instalación de grandes plantas fotovoltaicas en los Llanos de Cáceres En 2019 se inició la tramitación de una modificación del plan de urbanismo para retirar los límites de superficie y capacidad para la instalación de plantas fotovoltaicas en suelo no urbanizable de protección Llanos (se excluían de esta modificación los terrenos incluidos en la Zepa de los Llanos). La modificación se aprobó definitivamente en el mandato de Luis Salaya y durante el tiempo que estuvo en vigor dio tiempo a la instalación de la planta de los Arenales de Iberdrola, compañía que había impulsado la modificación puntual del plan. Pero, a raíz del recurso que presentó la asociación conservacionista Adenex, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, primero, y el Tribunal Supremo, después, obligaron al ayuntamiento a anular esta modificación dado que no estaba justificada esta ampliación de los usos en un suelo que el plan protegía. Hubo varias iniciativas empresariales para la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas en suelos de protección Llanos que quedaron aparcadas. En el pleno que la corporación local celebró en noviembre se acordó la ejecución de la sentencia y que el suelo tuviese las limitaciones anteriores a la modificación, volviendo a aplicarse el límite de cinco megavatios y de diez hectáreas. En la planta de los Arenales, que Iberdrola instaló en las inmediaciones de la N-521, la capacidad era de 150 megavatios. La otra gran planta que se instaló en Cáceres en la pasada legislatura fue la de Alter Enersun, aunque se montó en suelo no urbanizable común, espacio no afectado por limitaciones para estas instalaciones. La propuesta de adjudicación a la empresa de consultoría ascendió a 14.912 euros, IVA no incluido. En la misma reunión de la junta local de gobierno se acordó la adjudicación de otro contrato de asistencia técnica de asesoría en relación con las áreas del término municipal de Cáceres que están incluidas en la Red Natura 2000, dentro de este espacio se encuentran la Zepa y Zec de los Llanos y la Zepa y LIC de la Sierra de San Pedro, dos de los enclaves de mayor protección del municipio. Una de las partidas que porcentualmente más se incrementa en el capítulo de bienes y servicios en el proyecto de los presupuestos para 2024 es la de trabajos de urbanismo, se prevén 511.00 euros más que en el último presupuesto aprobado, el del ejercicio de 2022.