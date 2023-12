Bienvenida a Cáceres, Mariah Carey

Si hay un acto social que se lleva la palma en Cáceres ese es, sin duda, el encendido de Navidad. Este año, el primero de Rafa Mateos como alcalde, se ha tirado la casa por la ventana. La plaza Mayor se ha convertido en un gran poblado navideño con pista de hielo, tobogán y atracciones que congregan a diario a cientos de personas. Gustará más o menos a un sector determinado de la población, pero lo cierto es que el modelo verbenero, sobre todo para los que llevamos con honra ser de pueblo, ha triunfado y, también, ha devuelto al centro de la ciudad lo que deben ser los centros de todas las ciudades: el lugar de reunión y de encuentro por excelencia.

El encendido tuvo además una puesta en escena que no pasó inadvertida: el atuendo de jerseys navideños con los que nos deleitaron los concejales del PP. Ver a Mateos con un Snoopy Christmas nos dio idea de la importancia que tiene la comunicación no verbal en esto de la política. A la ‘caravana Noel’ se sumaron Víctor Bazo, Jorge Suárez, Encarna Solís, Pedro Muriel, Jacobi Ceballos, Soledad Carrasco, Tirso Leal y Ángel Orgaz (al joven concejal de Economía se debe la iniciativa y fue él mismo quien se encargó de comprar los atuendos de sus compañeros).

Es cierto que es una idea importada de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que por 24,95 euros se agenció en la tienda del Metro de Madrid una prenda similar en honor a las Navidades. No es de extrañar que de esta guisa nuestros concejales lo dieran todo, tanto que hasta pusieron a toda mecha el ‘All i want for christmas is you’ de Mariah Carey. Eso sí, los organizadores del sarao no debieron haberse enterado de que esta temporada una canción de 1958, la de Brenda Lee (Rockin’ around the cristmas tree), está rompiendo tantos récords que acaba de destronar a la Carey como reina de la Navidad.

Aún así, en el ‘fiestón’ estuvieron todos. No faltó ni el apuntador: el modisto Sebastián Navarro, los concejales socialistas Andrés Licerán, Beatriz Cercas y Belén Fernández Casero, o los chicos de ARA: Paco Carrica, Nicolás Torbellino, Daniel Castro y Juan Cambero al cuadrado (porque hay dos que se llaman igual).

A la mañana siguiente el alcalde aprovechó para ir a Farineli, que está en Pierre de Coubertin y que es la churrería de cabecera de Mateos. La llevan desde hace 25 años Manuel Merchán y Carmen Barquilla. Ellos son el claro ejemplo de que la tradición churrera es más de Cáceres que el Arco de la Estrella. Y para tradiciones, la lotería de Navidad. La de la administración de Antonio Hurtado también tiene como cliente a Rafa Mateos. La dirige José María Martínez Díaz y en ella trabaja Azahara Nevado Vital, que con su sentido del humor te alegra el día. Y es que la Navidad ya está aquí. Por eso los del Cefot celebraron su cena de la Inmaculada en el Hotel Don Manuel (entre los invitados, el subdelegado José Antonio García, el coronel del Cefot, Juan Manuel Martel, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, o el cronista Santos Benítez).

Como recomendación en estos días, dos que son impepinables: comprar en el puesto de Cánovas de Mostafá Yamak Ismael, porque es un amante de Epi y Blas y de Doña Rogelia, y hacerse un ‘selfie’ en la estrella de la plaza, que es tan grande como el Pacific Princess, aquel barco de ‘Vacaciones en el mar’, la serie de televisión (¿se acuerdan?) que en Cáceres, por cierto, disparó los cruceros.