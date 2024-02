El Excelentísimo y Reverendísimo Ayuntamiento de Cáceres anuncia la construcción de aparcamientos públicos y plataformas únicas en varios lugares que, junto a las declaraciones de algún concejal, parecen indicar que tienen la voluntad de continuar con la peatonalización de la ciudad. Una excelente noticia para los peatones. Pero, ¿hasta dónde piensan peatonalizar?

Quizás tengan un plan que no han dado a conocer, y las actuaciones previstas estén incluidas en él, porque si no hay un plan que abarque todo, se corre el riesgo de que esto no sean más que parches que en adelante condicionen otras actuaciones, como ha sucedido con el aparcamiento de Galarza que impide peatonalizar San Antón y Parras.

El aparcamiento, discutido por los vecinos, del Parque del Príncipe, solamente tiene sentido si pretende quitar los coches de la avenida con más peligro de la ciudad, para lo cual sería necesario edificar varias plantas que libraran de autos Hernán Cortés, Aguas Vivas y parte de la Madrila, pues en estos lugares hay muchos edificios sin garaje. Y en muchas casas hay más de un auto.

Por otra parte, numerosos empresarios y asalariados tienen su residencia en los pueblos de las Torres o en los Cuatro Lugares, y necesitan un aparcamiento gratuito no muy lejano del centro, donde están sus negocios. Otras personas procedentes de los mismos sitios están obligadas a venir a Cáceres por motivos médicos, de abogados, notarios y trámites administrativos, y han de aparcar no demasiado lejos del centro.

Aunque uno sea lego en estos asuntos, piensa que existen lugares suficientes para solventar tales cuestiones, además del citado parque, como por ejemplo la amplia rotonda y el jardín que da paso a Moztezuma, la Plaza de los Conquistadores, además del Parque del Príncipe, que están próximos al centro y a la entrada de la ciudad, en los que pueden construirse aparcamientos subterráneos públicos o privados. Y de paso podrían tomar medidas para evitar los aparcamientos en doble fila en Virgen de Guadalupe y Antonio Hurtado, por ejemplo. Además, sería necesario hacer un nuevo planteamiento del transporte urbano.