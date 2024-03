El Redoble, 'new generation'

El Redoble ya es el himno de Cáceres y no porque lo diga el DOE desde noviembre. El Redoble es el himno de Cáceres porque no hay cacereño que no lo conozca, y cada vez más que lo canten y lo bailen. Orgullo patrio desde Aldea Moret hasta Mejostilla, desde la Sierrilla hasta San Marquino, este jueves ha ofrecido su mejor demostración de que, cuatro siglos después de sus orígenes, El Redoble tiene vida para rato.

Unos 1.500 alumnos de los colegios de la Fundación Vedruna en Extremadura, desde Primaria hasta Bachillerato, lo bailaron en la plaza Mayor. Junto a ellos, la presidenta extremeña, María Guardiola (hay que reconocer que con gracia y desparpajo) y también el alcalde, Rafael Mateos (con menos donaire pero con mucha voluntad). Cierto es que se sabían todos los pasos.

FOTO GALERÍA | Así ha bailado Guardiola el Redolbe en Cáceres / Jorge Valiente

El 135 aniversario de la llegada de las Carmelitas a Cáceres y la celebración de la Semana del Proyecto Vedruna (esta vez centrada en ‘El sentimiento de orgullo extremeño’), ha motivado que el Encuentro Intercentros de la Fundación Vedruna se haya desarrollado este año en Cáceres, en su plaza Mayor, donde se han reunido los alumnos de los colegios Vedruna de Cabeza del Buey, Villafranca de los Barros y Cáceres. Todo ello coincidiendo con la Semana de Extremadura en la Escuela.

Allí han realizado un homenaje muy especial al Redoble, que llevan ensayando varias semanas (entre los propios escolares se han lazado un reto). No faltó el himno de Extremadura en la voz del tenor Carlos Martos, acompañado de Ceres London Trío, y de tantos padres y niños que alzaron sus voces y llenaron los cielos de banderas verdes, blancas y negras.

De dónde venimos

El alcalde, Rafael Mateos, destacó la imagen que ofrecía la plaza Mayor, «que respira el sentimiento de ser extremeños por los cuatro costados», y dejó una reflexión para los escolares: «¡qué importante es saber de dónde venimos y conservar las costumbres, para saber a dónde queremos ir y cómo queremos ganarnos el futuro!».

María Guardiola, con chaqueta de mil colores, todo un guiño a la indumentaria tradicional, recordó con nostalgia sus días de carreras por los pasillos y de juegos en el patio de las Carmelitas de Cáceres. También se dirigió a los niños: «Seréis lo que queráis, maestros, pilotos, futbolistas y quizás alcaldes o presidentes de la Junta, pero lo que siempre vais a ser es extremeños, sois el futuro de esta tierra. Por tanto debéis estudiar mucho y ser buenas personas», alentó. A cambio, recibió un regalo tan emotivo como inesperado: los escolares le cantaron a coro el himno de Santa Joaquina de Vedruna: «Sabes que hoy hace falta gente como tú; queremos formar un mundo nuevo...».

Rosa Gómez, directora del colegio en Cáceres, y Alicia Avís, miembro del equipo directivo, también tomaron la palabra para destacar la importancia de este encuentro, «como homenaje a la tierra, a su cultura, sus tradiciones y sus fuentes». Todo ello dentro del espíritu de Santa Joaquina de Vedruna, «que quiso abarcar las necesidades de los pueblos y luchar por la igualdad, dando a las niñas un lugar en la formación, donde hasta entonces se les había relegado». Así fundó las Carmelitas en 1826, con presencia desde 1890 en Extremadura.

La jornada contó con la aportación de la Asociación Cacereña de Folklore ‘El Redoble’, cuyos miembros ofrecieron una ‘masterclass’ a toda la plaza Mayor. Llevan 40 años trabajando e investigando para la defensa, conservación y transmisión de estas costumbres. Ayer hicieron la típica jota más extensiva que nunca a toda la comunidad, al bailarla con los trajes típicos de distintas localidades como Santa Amalia, Castuera, Montehermoso, Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo, Plasencia o Cabezabellosa,un atuendo que esta agrupación ha conseguido recuperar.

Cuando se les pregunta por el nuevo auge del folk, tras una época de cierto decaimiento, en ‘El Redoble’ no lo dudan: «Extremadura tiene uno de los acervos más ricos de España y siempre se lo ha puesto por montera».