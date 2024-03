El arzobispo de Toledo y exobispo de Cáceres, indignado con los curas que rezan para que el Papa muera

La tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria, de la que forman parte curas de Toledo y el miajadeño Francisco Torres Ruiz, párroco de Aldeanueva de la Vera, ha despertado la crítica del arzobispo de Toledo, cardenal primado de España y exobispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro. En esta tertulia, donde hay dos sacerdotes de esa archidióceis, deseaban que el papa Francisco "pueda ir al cielo cuanto antes".

En un comunicado, el arzobispado muestra su "profundo rechazo a cualquier manifestación de desafecto a la persona y al ministerio del Santo Padre". La institución asegura que "no excluyen medidas de corrección" contra los implicados. "El Arzobispado de Toledo no se responsabiliza en absoluto de las declaraciones vertidas en ese canal de Youtube, que no representa en modo alguno la línea de comunicación de esta Iglesia particular", afirman.

Por ello, añaden que "no se excluyen otras medidas de corrección respecto de aquellos que están llamados a ser ministros de Cristo, al servicio de la unidad y la vida evangélica en la Iglesia, evitando toda conducta que desdiga de su estado".

Hablan incluso de "la necesidad de pedir perdón por tales declaraciones que lesionan la comunión de la Iglesia y escandalizan al Pueblo de Dios".