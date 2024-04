El ojo público de Cáceres

Francis Villegas comenzó de carambola en el Periódico Extremadura en 1986. «Fui a dejar unas fotos y me dijeron que si me interesaba trabajar para ellos; me pagaban 250 pesetas por instantánea».

Estuvo más de tres décadas al frente del objetivo del diario decano de la región. Ha retratado a Sting y Peter Gabriel, «el Womad ya no suena a Womad se oye más el murmullo de la gente», rememoraba Villegas en la presentación de ‘La imagen de la noticia’, la obra que glosa sus tres décadas de fotoperiodismo en el Extremadura y que ha presentado la jefa de prensa de la Diputación de Cáceres, Carmen Sánchez Trenado en la Feria del Libro.

Ha retratado el mítico concierto de los Dire Straits en Cáceres, los antidisturbios que se produjeron en la Madrila a principios de los 90 del siglo pasado. E incluso consiguió capturar las únicas imágenes que hay del rodaje de la película de Ridley Scott en el casco antiguo cacereño. «Me las compró El País por 125.000 pesetas de entoces», recordaba Villegas ayer en la presentación, mostrando las imágenes de un Gerard Depardieu que interpretaba a Colón. La película ‘1492: La Conquista del Paraíso’ (Ridley Scott, 1992) estuvo cuajada de errores históricos (un handicap que arrastra el director décadas después con su último estreno: ‘Napoleón’), pero las imágenes del rodaje en la plaza de San Jorge capturadas por Villegas dieron la vuelta al mundo.

Un Dionisio Acedo Histórico

Su momento más dulce le llegó el año pasado, ya jubilado de el Periódico, cuando se convirtió en ganador del XLIII Premio de Periodismo Dionisio Acedo, presidido por la periodista de Radio Nacional de España (RNE) Pepa Fernández, que recayó por primera vez en una fotografía, la de una accidentada carrera de caballos durante el Día de la Luz (en Arroyo de la Luz). El jurado quiso premiar el trabajo del fotoperiodismo «con una imagen que informa y conmueve al espectador».

Fotografía ganadora que se publicó en portada de el Periódico Extremadura. / FRANCIS VILLEGAS

«La carrera de Arroyo es brutal y tiene una fuerza visual impresionante. Es de las fotografías que más me sigue gustando hacer. Para mí sigue siendo una fiesta impresionante y recomiendo a todo el mundo que vaya. Me sube la adrenalina cada vez que saco la cámara. Ahora voy sin prisas y sólo quiero que quede bien", expresa Villegas que ya preparando un libro sobre la provincia de Cáceres que se titula ‘Tierra soñada’.

«Yo me considero ahora mismo un reportero gráfico, de algo que no tiene por qué ser noticia; trabajo con tranquilidad, elijo la hora. Soy fotógrafo y reportero». Al tiempo que expresa amargamente que el «fotoperiodismo tiene futuro, pero la fotografía es un ámbito que está fatal. va todo tan deprisa que lo que menos importa es nuestro trabajo».