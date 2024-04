Mateos: "CCGreen necesita certezas y el compromiso del Gobierno de que tendrá suministro de energía"

El alcalde, Rafael Mateos, mostró este jueves su "sorpresa, indignación y frustración" por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de desestimar la alegación presentada por Ingenostrum, empresa que está detrás de CCGreen, para que se les autorice el suministro de 184 megavatios de la subestación de los Arenales de transporte de energía de Red Eléctrica.

CCGreen es una iniciativa para el desarrollo de suelo industrial urbanizado en el sector 4.01, que está al norte de las Capellanías y de la estación de servicio de Montebola, y a menos de un kilómetro de la subestación de los Arenales. Hace nueve meses se presentó por Ingenostrum el programa de ejecución en el ayuntamiento, documento previo al inicio de las obras de urbanización.

Mateos defendió, en su respuesta a preguntas de los medios de información, la solidez del proyecto de Ingenostrum, lo calificó de "serio" y "solvente", y defendió que necesita "certezas" por parte del Gobierno y del ministerio, que tienen que darse garantizando a los promotores que podrán disponer de la energía suficiente, que en este caso es mayor que en otras iniciativas porque es un desarrollo de suelo industrial para centros de datos, que necesitan de un mayor consumo de electricidad.

El alcalde lamentó que desde el Gobierno de España "se estén poniendo trabas para el desarrollo de nuevo suelo industrial" urbanizado en la ciudad. Y consideró que la decisión de desestimar la alegación es "una mala noticia que pone de manifiesto que para el Gobierno ni Extremadura ni Cáceres son prioritarios".

Mateos insistió en que lo importante a partir de ahora es que se garantice que el suministro de energía desde los Arenales entre en la planificación de la red de transporte de energía para el periodo 2025-2030. Preguntado por las afirmaciones de este miércoles del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, de que no se aceptó la alegación porque el proyecto no está suficientemente maduro, el alcalde contestó que no va a polemizar con Quintana, al que sí pidió que traslade al Gobierno que CCGreen es "un proyecto serio, solvente, de futuro y estratégico para Cáceres".

