Súplica de los caseteros al alcalde de Cáceres: «Hay que fomentar la feria de día, pero aquí»

«Hay que fomentar la feria de día en San Fernando, pero aquí», es la súplica del casetero Manuel Villamarín al alcalde de Cáceres. «Las inversiones en este tipo de espacios son muy elevadas y con solamente una feria de noche va a ser imposible seguir muchos años más así. Desde mi punto de vista, podrían impulsar mucho la Feria de San Miguel en el centro y apostarlo todo a la de San Fernando», explica el empresario que ha instalado la carpa de ‘La Suite’ en el ferial.

«Además, las casetas que se montan en la Feria de San Fernando de Cáceres son las mejores de España», asegura Villamarín. Hasta ocho días tarda en organizar un lugar al que no le falta ni un detalle: tiene aire acondicionado, decoración, sonido y dos plantas: «La de arriba es para los reservados y ya tengo el 80% ocupado todas las tardes. Cuesta 120 euros una botella», explica.

Justo en frente, los establecimientos María Bonita y El 5º Pino también han instalado una carpa con más de 1.200 metros cuadrados y dos pisos. Juan Manuel Fernández, uno de los empresarios, cuenta que "la preferia nos ha dejado muy buenas sensaciones en cuanto a afluencia de público. Esperamos que sea una gran semana porque el tiempo también nos va a acompañar. Además, en el interior no se va a notar prácticamente porque tenemos máquinas de frío". La entrada al recinto será de libre acceso durante la tarde y, por la noche, costará unos 7 euros: "Tendrá incluida una consumición".

Otro modelo de caseta

Andrés Alvárez gestionará la Caseta del Mayor, recinto en el que quiere crear un ambiente familiar y distinto. "Me he dado cuenta de que en esta ciudad no hay ese modelo de caseta familiar, en la que los abuelos vienen con los nietos a quedarse tranquilos y cenar, donde les preparen una paella, una ración de fritura... Y es lo que voy a intentar este año. Para ser la primera vez, la verdad es que tengo ya muchas reservas. Sé que no voy a conseguirlo todo de un día para otro, pero tengo como objetivo hacerlo. Quiero que, en este sentido, se parezca a esos feriales que hay por el sur de España", señala Alvárez. En este espacio, de unos 400 metros cuadrados, cocinará paellas gigantes a diario, tendrá un mostrador con distintos tipos de marisco y ofrecerá un lugar distinto a los tradicionales.

Suscríbete para seguir leyendo