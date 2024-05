Cáceres enciende su semana ‘grande’ en el ferial

Cáceres ya está de feria. Tras una semana a modo de preludio en la que ha celebrado por todo lo alto con dos conciertos multitudinarios y actividades deportivas, este martes el ferial inauguró las fiestas de San Fernando de forma oficial con su tradicional encendido, un ritual al que acompaña siempre un espectáculo de fuegos artificiales para el deleite de los asistentes. En total, desde este martes y hasta el domingo, el recinto recibirá a los cacereños con una gran portada de 12 metros de altura, que estrena diseño, y más de 500.000 puntos de luz repartidos en 60 arcos luminosos. De igual manera que en los años anteriores, toda la iluminación cuenta con tecnología Led, es decir, que es más sostenible y más eficiente.

El acto de inauguración tuvo lugar, como es tradicional, a las puertas de l recinto y contó con una representación de la corporación municipal, que dio luz verde al botón ante una comitiva numerosa de cacereños que quisieron presenciar el espectáculo de pirotecnia a pie de recinto. Como de costumbre, estuvo prevenido en todo momento una dotación de los bomberos, ya que en años anteriores, los restos de los fuegos artificiales provocaron conatos de incendio en las proximidades del ferial. De hecho, se marcó un perímetro de seguridad y no se permitió aparcar en la zona anexa al recinto que habitualmente se usa como párking público principal.

Coincidió el encendido con la celebración de la segunda jornada de descuentos para los más pequeños. El primer día del niño se celebró el pasado viernes, a modo de apertura extraoficial para atraer a las familias. Lo cierto es que los precios reducidos en las atracciones sirvieron de reclamo y dejaron para el recuerdo una de las primeras panorámicas de mayor afluencia en esta feria de mayo. Menor tránsito hubo en las casetas, que iniciaron oficialmente su actividad estos días y prevén una agenda de actos para atraer al público. En el ferial se han instalado 15 casetas este año, un número ligeramente superior al de los últimos años.

De manera paralela, arrancará de jueves a domingo la feria de día en el centro con la autorización por parte del ayuntamiento para instalar barras en la calle sin cañero y conciertos de pequeño formato y charangas. Este permiso es solo extensible para los bares que se ubiquen en zonas peatonales o semipeatonales, por ejemplo, los que se encuentran en las calles de los Obispos, Gómez Becerra o San Pedro de Alcántara.

Se da la circunstancia de que este año el día grande de la feria de San Fernando, el sábado, coincide con el partido de la final de la Champions League en la que juega el Real Madrid. Por este motivo, desde el consistorio se permitirá también a los bares instalar pantallas en las terrazas. Las casetas del ferial retransmitirán el partido. En esa línea, el concierto previsto en el recinto Hípico de Taburete se adaptará al horario del fútbol y no arrancará hasta que no acabe, si hay prórroga y penaltis, no será hasta medianoche. Los festejos taurinos han sido más previsores para evitar coincidir con el evento multitudinario y han programado toros el viernes y el domingo. La vuelta de los toros es precisamente una de las grandes novedades de este año y la acogida ha sorprendido con prácticamente todas las entradas vendidas de ambos festejos a días de que se celebren.

Para llegar al ferial, el ayuntamiento facilitará el transporte con un servicio especial de autobús directo que saldrá del parque José María Saponi, en la misma avenida Alemania, pero unos metros más adelante de donde lo hacía años atrás -en la parada habitual junto a la tienda de 24 horas-. El motivo es que el parque es más amplio para acoger sin incidencias a las multitudes que aguarden el servicio. El precio es el mismo que el de un servicio especial, 1,30 euros. El primero arrancará a las 17.00 horas y se prolongará hasta la madrugada.

Para garantizar la seguridad durante la feria, se ha diseñado un dispositivo con hasta un millar de efectivos, entre agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, que controlarán los accesos a la ciudad. El dispositivo de limpieza también contará con un refuerzo de la adjudicataria.

