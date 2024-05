38 grados en Cáceres y las piscinas no abren hasta el 14 de junio

El termómetro no para de subir en Cáceres, pero los cacereños tendrán que esperar para darse un remojón, a no ser que se vayan a La Antilla, que tengan piscina en su urbanización o piscina propia en casa adosada. Las piscinas municipales no abrirán hasta el 14 de junio (aún quedan más de dos semanas).

Entretanto, el consistorio lleva a cabo trabajos de mejora en Parque del Príncipe, Valdesalor, San Jorge, complejo Agustín Ramos Guija, Aldea Moret y Rincón de Ballesteros para su preparación de cara a la apertura de dichas instalaciones salvo en Rincón de Ballesteros donde será el 1 de julio. El horario será de 12 a 21 horas.

Los precios de las entradas son para adulto diaria 2 euros y festivo 2,50 euros; y el abono de adulto 16,50 euros. La entrada infantil y para mayores de 65 años es de 1,50 y festivos 2 euros; y el abono 12,50 euros. Los abonos de temporada de adulto tienen un precio de 118 euros; los abonos temporada individual infantil y mayores de 65 años 88 euros; y el abono de temporada familiar 240 euros.

Suscríbete para seguir leyendo