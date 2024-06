Hablan los cacereños tras el 9-J: radiografía ciudadana del hartazgo

No solo los políticos hacen una lectura de los resultados de las elecciones europeas en los que el PP ha despuntado claramente en Extremadura, sino que también la hacen los ciudadanos.

Un ejemplo de ello es Luis Naranjo, que está descontento y califica como «muy preocupante» el avance de la ultraderecha y que exista una sociedad «que cada vez está más polarizada».

Otra cacereña a la que no le han gustado estos resultados ha sido Alejandra Borrega, por el aumento del número de votos de la ultraderecha, ya que reconoce que le da «miedo» esta situación y espera «que no llegue a más», aunque asegura no estar muy puesta en el mundo de la política y que cuando conoció al partido Se acabó la fiesta «pensaba que era algo de broma» y que con ese nombre se puede «imaginar sus ideales».

Quien sí está de acuerdo con las urnas es la jubilada Muriel Bermejo, que quería votar al Partido Popular, pero que se le pasó el plazo para hacerlo por correo.

El también jubilado Jesús Amor muestra su descontento ante el actual Gobierno de España. Cree que los políticos «trabajan para ellos mismos», aunque asegura que hubiera votado al partido ganador en estos comicios.

Unos resultados que eran esperados para la maestra Esther Soleto, quien afirma que le preocupa la situación actual en Europa con el avance de la ultraderecha en el Parlamento Europeo en estas elecciones, pues cree en una ideología «con más libertades».

De estos resultados saca una lectura «bastante interesante» Carmen Rodríguez, ya que asegura que «muchísima gente ha votado a personas que no nos esperábamos» y que se debe a un «cambio de mentalidad». Sobre la entrada de Alvise Pérez como eurodiputado, explica que las personas «están cansadas, quieren cambios» y que estaría a favor de votarle informándose previamente porque «se necesita a ese tipo de personas para poder desenterrar un poquito la verdad. Se destaparían muchísimas cosas que no se han visto».

