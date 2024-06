Gallardo desafía a Guardiola: "Que convoque elecciones si quiere"

"Ella tiene el botón rojo, que lo pulse cuando quiera". El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, no se siente cuestionado por los resultados de las elecciones europeas en Extremadura y de hecho, ha invitado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a convocar elecciones si efectivamente cree que hay un cambio de ciclo en la región. "Estamos preparados para hablar y para gobernar Extremadura", ha dicho.

En rueda de prensa, Gallardo ha analizado este lunes los resultados de su partido en los comicios europeos del 9J, que el PSOE ha perdido por primera vez en Extremadura. Los socialistas han cosechado un respaldo del 36,6%, un total de 156.613 votos que les colocan en segunda posición y que se traducen en la pérdida de 20.000 papeletas respecto a las europeas del año 2014 (las de 2019 no son comparables porque se celebraron junto a las autonómicas y municipales).

Plebiscito contra Sánchez

Unos resultados por los que Gallardo no se siente cuestionado, puesto que él no se presentaba a los comicios y, además, a su juicio no se pueden comparar elecciones en "escenarios" diferentes, informa Europa Press. Así, ha lamentado que las elecciones europeas de este pasado domingo se han convertido en lo que quería el PP, que era "un plebiscito" contra Pedro Sánchez. Una tarea en la que los populares "han fracasado", porque creían que iban a "ganar por goleada" y el PSOE ha resistido.

Tras felicitar al PP por su victoria, ha reconocido que los socialistas no han sabido trasladar a los electores la importancia y el objetivo de estas elecciones, que han sido "una segunda vuelta de las generales". "Han sido unas elecciones europeas donde los protagonistas no han sido los cabezas de cartel, sino los líderes nacionales", ha reiterado Gallardo, que no considera que en los resultados hayan podido influir las denuncias que pesan sobre la mujer o el hermano de Pedro Sánchez.

A partir de ahora, ha dicho, el PSOE se centrará en seguir trabajando en defensa de los intereses de los extremeños, razón por la que dio el paso cuando se presentó para liderar la secretaría general del PSOE, y en la que lleva trabajando poco más de dos meses. En este sentido, ha remarcado que su objetivo es convertirse además en defensor de la España rural y ser "su altavoz". Por último, Gallardo ha apelado al carácter de partido de centro izquierda del PSOE, "que aspira a una amplia mayoría".