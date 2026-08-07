Diez años de Overwinning al servicio de la seguridad

Nadie imaginaría que en una calle del barrio de Nuevo Cáceres se encuentra uno de los centros desde los que se controla la seguridad de hospitales, edificios inteligentes, empresas, administraciones públicas y viviendas repartidos por toda España. Tras una puerta discreta, lejos de la imagen que muchos asocian a un centro de operaciones de alta tecnología, un equipo de profesionales permanece atento las 24 horas del día, los 365 días del año. Grandes pantallas de monitorización, sistemas de videovigilancia, controles de acceso y protocolos de actuación inmediata convierten estas instalaciones en el corazón operativo de Overwinning, una empresa nacida en Cáceres que ha consolidado un modelo de seguridad integral con presencia en distintos puntos de España y Portugal.

El propio nombre de la empresa refleja esa filosofía. Overwinning, un término que significa "victoria", inspira también su lema, "Victoria para tu equipo", con el que la compañía resume su compromiso de poner su experiencia, innovación y un equipo altamente especializado al servicio de empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, para que puedan desarrollar su actividad con la tranquilidad de contar con un aliado especializado en seguridad. Detrás de cada aviso hay un equipo preparado para actuar con rapidez y eficacia. "La seguridad no entiende de horarios. Nuestro compromiso es estar siempre al otro lado cuando el cliente nos necesita", resume Alfredo Fondón Alviz, fundador y administrador de Overwinning.

Centro de operaciones de Overwinning. / IRENE DÍAZ

De la experiencia a un proyecto propio

Hoy, Overwinning cuenta con cerca de 200 profesionales y está presente en Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Asturias, Murcia y Portugal. Sin embargo, el proyecto comenzó hace diez años, cuando Alfredo Fondón, tras una larga trayectoria en el sector de la seguridad y tras trabajar en el extranjero, decidió regresar a Cáceres para crear una empresa con una visión diferente de la seguridad. "Quería crear una empresa capaz de ofrecer una respuesta global a las necesidades de seguridad", explica.

Durante sus primeros años, la mayoría de sus clientes estaban fuera de Extremadura. La empresa fue creciendo hasta que, hace apenas tres años, dio un salto importante con la apertura de su actual Centro de Operaciones en Nuevo Cáceres.

Alfredo Fondón, socio fundador y administrador de Overwinning. / IRENE DÍAZ

Mucho más que vigilancia

Esa visión ha marcado la evolución de la compañía durante la última década. A través de sus distintas sociedades —Overwinning Security, Winning Security y Overwinning Servicios—, autorizadas por el Ministerio del Interior, el grupo ofrece soluciones integrales de seguridad que abarcan desde la consultoría estratégica y la ingeniería de seguridad hasta la gestión de centrales receptoras de alarmas, videovigilancia remota, ciberseguridad, teleasistencia y vigilancia física.

Esa capacidad le ha permitido convertirse en un socio estratégico tanto para empresas como para administraciones públicas. En la actualidad, Overwinning trabaja con entidades como el Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, además de compañías privadas de distintos sectores. "Nosotros no entendemos la seguridad como un servicio aislado. Diseñamos políticas de seguridad adaptadas a cada organización y las acompañamos en todo el proceso", afirma Fondón.

Uno de los ámbitos en los que la empresa ha alcanzado un mayor grado de especialización es el sanitario, desarrollando soluciones específicas para hospitales y centros asistenciales, donde la seguridad requiere un elevado nivel de conocimiento técnico y capacidad de respuesta.

Calidad, crecimiento y nuevos retos

La compañía cuenta con cinco certificaciones UNE-EN ISO (Norma Española, Norma Europea y Organización Internacional de Normalización) y continúa trabajando para incorporar nuevas acreditaciones. Al mismo tiempo, afronta una nueva etapa de expansión con el objetivo de consolidar su presencia en Portugal, reforzar el departamento de ingeniería y seguir impulsando las soluciones tecnológicas en las que ha invertido durante los últimos años.

Confianza, responsabilidad y compromiso son los tres valores que definen la filosofía de Overwinning. "La confianza es la base de nuestro trabajo. La responsabilidad siempre la asumimos y el compromiso forma parte de nuestra forma de entender este sector", concluye Alfredo Fondón.

Parte del equipo de Overwinning, durante una reunión de trabajo. / IRENE DÍAZ

Compromiso con el tejido empresarial

Además de su crecimiento, Overwinning mantiene una estrecha vinculación con el tejido empresarial de la región. La compañía forma parte del Club Cámara 18/99, una iniciativa que, según Alfredo Fondón, favorece la creación de sinergias entre empresas y da visibilidad a nuevos proyectos. "Cuando nos lo presentaron, vimos que era una iniciativa muy interesante. Es importante que existan foros donde las empresas puedan conocerse, compartir experiencias y dar visibilidad a proyectos que nacen en Cáceres y tienen un alcance nacional", señala.

Ese compromiso con el tejido empresarial se suma a una trayectoria reconocida con el Premio Pyme del Año de la Cámara de Comercio de Cáceres, un reconocimiento al crecimiento de una empresa que, desde un discreto edificio del barrio de Nuevo Cáceres, presta servicio a empresas e instituciones de todo el país.