Desde la investigación del virus del Nilo hasta los campos de fútbol: así trabaja MHC

Empresas dedicadas a la higiene alimentaria, el control de plagas, el paisajismo, la consultoría técnica o la investigación. A simple vista pueden parecer actividades independientes, pero todas forman parte del grupo MHC (Medioambiente, Higiene y Calidad Alimentaria), un proyecto empresarial que ha ido creciendo desde Extremadura hasta reunir cinco sociedades y cerca de medio centenar de profesionales. Con sede en Plasencia, el grupo ha construido una estructura en la que cada empresa aporta su especialización, pero comparte conocimiento y recursos con el resto, una fórmula que le ha permitido ampliar su actividad dentro y fuera de la región.

Detrás de esa evolución están Enrique Sanz y Vicente García. Veterinarios de profesión, ambos comenzaron a trabajar juntos hace 34 años y, tras años ampliando su actividad, en 2003 pusieron en marcha Medioambiente, Higiene y Calidad Alimentaria, la empresa que acabaría convirtiéndose en el origen de Grupo MHC. "Siempre he tenido un marcado espíritu emprendedor. Me ha gustado crear empresas, impulsar nuevos proyectos y generar empleo", explica Enrique Sanz, uno de los socios del grupo.

Con el paso del tiempo, aquel primer proyecto fue incorporando nuevas áreas de actividad. “No se trataba de crecer por crecer, sino de sumar empresas que aportaran soluciones complementarias y que compartieran una misma filosofía de trabajo” añade Enrique.

Servicios de MHC. / El Periódico

Un crecimiento con un objetivo común

Las cinco sociedades que integran Grupo MHC desarrollan actividades muy diversas, pero todas mantienen una relación entre sí. Desde el asesoramiento en higiene alimentaria hasta el control de plagas, pasando por los laboratorios, la consultoría empresarial, la implantación de sistemas de calidad, el paisajismo o las instalaciones deportivas, cada nueva incorporación ha respondido a la idea de ofrecer un servicio más amplio sin perder la especialización. "Lo que nos caracteriza es que todas nuestras empresas tienen sinergias. Aunque desarrollan actividades distintas, unas complementan a las otras y eso nos permite dar una respuesta más completa a nuestros clientes", señala Sanz.

Esa diversificación también ha llevado al grupo a desarrollar proyectos fuera de Extremadura. Algunas de sus empresas trabajan habitualmente en distintos puntos de España, incluidas Canarias y Baleares, y también en países como Portugal, Francia o Bélgica. Un ejemplo es ‘Bosque Urbano’, especializada en paisajismo e instalaciones deportivas, que cuenta con maquinaria específica para el desmontaje de campos de fútbol de césped artificial, una actividad poco habitual.

Servicios de MHC. / El Periódico

Un gran equipo de profesionales

Más allá de la actividad empresarial, Enrique Sanz insiste en que el crecimiento del grupo no se entendería sin el equipo humano que hay detrás. Veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, ambientólogos y biólogos forman parte de una plantilla multidisciplinar que permite abordar proyectos muy diferentes. "Nuestro punto fuerte es la diversidad de profesionales técnicos que forman parte de la empresa. Contamos con alrededor de 50 trabajadores con perfiles muy preparados y seguimos apostando por la formación continua, porque creemos que la calidad del servicio depende, sobre todo, de las personas."

Investigar para encontrar nuevas soluciones: VECTOR-EX

En los últimos años, la investigación se ha convertido en uno de los ejes de desarrollo del grupo. La empresa participa en diferentes proyectos de I+D junto a administraciones públicas, universidades y entidades del sector agroalimentario. "El mundo de la investigación nos tiene cautivados. Estamos muy implicados en distintos proyectos porque creemos que son una forma de aportar conocimiento y soluciones reales", añade Enrique.

Uno de ellos es VECTOR-EX, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Facultad de Veterinaria de Cáceres centrada en el estudio de los mosquitos que transmiten el virus del Nilo Occidental. Durante los dos últimos años, el equipo ha instalado diferentes tipos de trampas en distintos puntos de Extremadura.

Su trabajo consiste en capturar e identificar las distintas especies para conocer cuáles podrían actuar como vectores de transmisión y mejorar así las estrategias de prevención frente a una enfermedad que en los últimos años ha cobrado protagonismo en la región. Ambos destacan la importancia de este proyecto: "Es un proyecto muy interesante que desarrollamos codo con codo con la Facultad de Veterinaria y que nos está proporcionando información muy valiosa."

Servicios de MHC. / El Periódico

Del laboratorio al terreno de juego: CONVERDE

La innovación también ha encontrado un espacio en el deporte. Bajo el nombre de CONVERDE, trabajan en un proyecto que busca desarrollar superficies deportivas capaces de combinar césped natural y artificial en un mismo terreno de juego.

La iniciativa parte de una realidad que conocen muchos clubes, especialmente de pequeñas y medianas localidades. El ascenso o descenso de categoría suele obligar a realizar importantes inversiones para adaptar el tipo de césped a la normativa de cada competición. El proyecto pretende ofrecer una alternativa mediante superficies híbridas que puedan superar las homologaciones exigidas y adaptarse a distintas categorías sin necesidad de sustituir completamente el campo.

Desmontaje Campo Fútbol de césped artificial. / El Periódico

Actualmente, las pruebas se desarrollan en cuatro campos experimentales donde el equipo analiza el comportamiento de distintas variedades de césped y su integración con la superficie artificial. Enrique pone en valor las posibilidades que ofrece este proyecto y el impacto que podría tener para los clubes: "Si conseguimos que este sistema supere las homologaciones, muchos clubes podrán reducir considerablemente sus costes de mantenimiento y adaptación."

Mirando al futuro con ambición

La apuesta por la innovación no termina ahí. El grupo trabaja también en nuevas aplicaciones relacionadas con el uso de drones, tanto para agricultura de precisión como para el mantenimiento de instalaciones deportivas. Entre los proyectos previstos se encuentra la apertura de un espacio dedicado a drones, con venta, reparación y asesoramiento especializado. Además, ya utilizan sistemas capaces de inspeccionar campos de césped artificial desde el aire para detectar desgastes, desperfectos o necesidades de mantenimiento antes de que se conviertan en problemas mayores.

Servicios de MHC. / El Periódico

Aunque la actividad del grupo se ha expandido dentro y fuera de España, Enrique Sanz asegura que el vínculo con Extremadura continúa marcando la forma de entender el trabajo, "hacer las cosas bien, con rigor y con cercanía. La mayor parte de nuestros clientes está aquí y queremos seguir estando a su lado siempre que nos necesiten."

Ese compromiso con el tejido empresarial extremeño también explica su incorporación al Club 18/99 de la Cámara de Comercio de Cáceres. "Llevamos años vinculados a la Cámara y no dudamos en sumarnos a esta iniciativa. En los últimos años está realizando un trabajo muy importante para impulsar a las empresas", destaca Sanz.

Después de más de tres décadas de trabajo conjunto, Enrique Sanz y Vicente García siguen mirando al futuro con la misma idea con la que comenzaron: seguir creciendo a partir del conocimiento, la especialización y la capacidad de encontrar nuevas soluciones para los retos que plantea cada proyecto.