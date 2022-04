«He hecho 102 veces el Camino de Santiago»

El primer Camino de Santiago es como el primer beso. Nunca se olvida. Hay personas que deciden hacerlo por motivos religiosos, otras lo llevan a cabo por socializar y conocer a gente de diferentes partes del mundo. En el caso de Manolo Hernández (Hervás, 1955), una lesión le empujó a comenzar a peregrinar con 41 años. «Me habían operado de la rodilla derecha pero al no recuperarme del todo bien y porque no soy de gimnasios, decidí en 1997 realizar la ruta jacobea en bicicleta desde Roncesvalles (Camino Francés). Fue una experiencia mágica e increíble. A la vuelta, el cirujano me confirmó que estaba cien por cien recuperado y me dio el alta», explica a El Periódico este extremeño de nacimiento, catalán de formación y gallego de vocación, que ejerce como abogado en Sabadell y cosecha numerosos reconocimientos por su amplia trayectoria profesional.

La experiencia de la fantástica aventura le gustó tanto que en 1999 repitió el trayecto pero a pie. Una vocación que le ha llevado a recorrer 102 caminos (20.700 kilómetros andando) con fecha de hoy, aunque serán muchos más. «Me encanta viajar y en el Camino de Santiago siempre hay algo nuevo que ver, los paisajes son maravillosos. He hecho diferentes rutas con amigos, en grupo, con mi familia, pero normalmente lo hago solo. Me gusta más y porque realizo recorridos exigentes. Generalmente las etapas son de entre 40 y 60 kilómetros diarios», indica. Él es un ejemplo de superación. Con 10 años emigró a Cataluña junto a sus padres (Manuel y Cándida) en busca de un futuro mejor; la pandemia le golpeó duro y por culpa del coronavirus arrastra una fibrosis pulmonar que todavía le deja alguna secuela... Aunque en su recuerdo, ese Camino de Santiago que le ha hecho conseguir, sin duda alguna, toda una gran gesta.