Los excavadores trabajan a 22 metros bajo tierra en la fosa de la mina La Paloma: "No vamos a descansar hasta encontrar a los asesinados"

Los excavadores encargados de la segunda fase de la exhumación de una fosa común situada en la mina La Paloma, entre las localidades de Zarza la Mayor y Piedras Albas, trabajan ya a 22 metros bajo tierra -prevén una profundidad de unos 45-. Hasta seis personas operan en una zona en la que se cree que se hallan los cuerpos de una veintena de personas residentes en la comarca del Alagón asesinadas en el verano de 1936, momento desde el que no se sabe nada de ellos. El proyecto tuvo una primera parte en el año 2022, aunque no terminó de forma satisfactoria. Ahora, el grupo Aranzadi retoma la búsqueda con un equipo formado por tres operarios -encargados del desescombro del yacimiento y de la entibación de las paredes- y otros tres que se encargan del manejo de la grúa y la extracción de escombros. Pese a que es un trabajo lento, esperan avanzar unos cinco metros más antes del domingo, cuando finaliza esta segunda fase.

Galería | Así va la exhumación de la fosa común en la mina La Paloma en Zarza la Mayor /

Al frente del equipo está Asier Izaguirre, técnico de la empresa encargada, que cuenta con una experiencia de "miles de exhumaciones" de restos. Entre ellas, se encuentran trabajos en el interior del país -como en Navarra o Mallorca- o en el exterior, ya que también han realizado labores en el Sáhara, Camboya o Argentina. "Actualmente, estamos en un sitio con mucho peligro y tenemos que extremar las precauciones. Lo mejor sería bajar rápido, pero sabemos que nos podría salir mal. Vamos poco a poco todos los días, avanzando un metro más o menos cada día, pero con seguridad", explica Izaguirre.

A escasa distancia del lugar se encuentra otra de las bocas que tiene la mina, en la que también trabajaron durante el año 2023. "Bajamos 40 metros y nos lo encontramos inundado. Había galerías verticales y horizontales. Se metió una bomba para sacar el agua para ver si podrían salir cuerpos, pero no. No sabemos la profundidad total que tiene. Se vació mucha agua y no dio resultado. Ahora comentan los técnicos que, si los cuerpos no están en la que estamos trabajando ahora, una posibilidad puede ser vaciarla totalmente y mirar. Pero antes, hay que asegurar que en esta no están, y los indicios señalan que sí, que debería ser aquí", explica.

Visita institucional

Hasta la zona en la que están buscando se han desplazado este miércoles Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres; Esther Gutiérrez, vicepresidenta Primera de la institución provincial; y regidores de los pueblos cercanos. "No vamos a descansar hasta que no encontremos los cuerpos. Se lo debemos a las familias. Tenemos una cantidad destinada en el presupuesto con cargo al del ejercicio pasado, pero tenemos más de 100.000 euros para que, si se encuentran los restos, se puedan hacer pruebas de ADN y podamos llevar a los fallecidos a un mausoleo, no aquí enterrados de mala manera como consecuencia de la represión", indica Morales. "Tenemos la esperanza de que se encuentren, pero no sabemos aún. Nos cuentan que esto es un sí o un no. Hay ilusión por poder darle un descanso ya definitivo, aunque también existe la posibilidad de que no estén", remarca.

No es la única zona en la que existen indicios de que puedan situarse más fosas comunes de la Guerra Civil. Según las investigaciones llevadas a cabo por el departamento de Historia de la Universidad de Extremadura y el de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres, también en Miajadas, Navalmoral de la Mata o la zona de Logrosán podrían encontrarse más cuerpos enterrados: "Vamos a intentar que salga a la luz todo aquello que se enterró en tiempo oscuro y que nunca debió existir. Lo hacemos por la dignidad y democracia de este país", finaliza Morales.

