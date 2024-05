Una mina al pie de la ciudad

El portavoz de la asociación AmA Cáceres , Santiago Márquez, volvió a llevar esta semana el proyecto de la mina de Valdeflores al pleno de la corporación municipal, siempre con el último informe del ayuntamiento como asunto de fondo, en el mismo se concluye que el documento presentado por Castilla Mining, filial de Infinity Lithium, la compañía que promueve la excavación del yacimiento de litio, no es incompatible con el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo, aunque en su conclusión hace la salvedad de que se tendrá que acreditar, en la zona afectada por la extracción mediante minería de interior, la compatibilidad de este uso con las características ambientales, edafológicas o valores singulares de estos suelos que tienen la protección ambiental que le da la normativa de la ciudad.

Infografía de AmA sobre distancias y dimensión del yacimiento subterráneo. / EL PERIÓDICO

Con este informe, el ayuntamiento permite que el proyecto continúe tramitándose, no obstante la empresa aún no ha presentado toda la documentación -proyecto de urbanización, estudio de impacto ambiental y plan de restauración- en la Junta. No es decisivo, pero hace que el plan de urbanismo ya no sea un obstáculo insoslayable. Por eso su valor y que AmA, y otros colectivos en contra del proyecto como Salvemos la Montaña, insistan en cuestionar el mismo, que a la vez supone un cambio de criterio cuando en otros informes se precisaba que la mina es incompatible con la protección del suelo en Valdeflores.

Cuando la empresa cambió su proyecto y lo pasó de cielo abierto a subterráneo, el debate empezó a girar sobre cómo afecta a un subsuelo que su superficie sea un espacio protegido. En este último informe se concluye que el plan de urbanismo no establece dónde (a qué profundidad) termina el nivel de protección de un suelo en su subsuelo y que la minería interior sería compatible con el plan de urbanismo dependiendo de la profundidad. Y deriva a otros organismos con competencia urbanística la determinación de a qué profundidad se puede excavar una mina garantizándose que no se incide negativamente en los valores protegidos de la superficie. La parte más alta de la mina subterránea se sitúa a 40 metros de la superficie, según los datos anunciados por la empresa.

En la exposición de Márquez, el portavoz de AmA, que también lo fue de Salvemos la Montaña, incidió en que en otras decisiones, el ayuntamiento sí ha decidido sobre el subsuelo, como cuando en la misma zona se dieron licencias de obra menor para hacer calicatas y sondeos a una profundidad de 350 metros o cuando, en los informes en contra a la concesión del permiso de investigación de los recursos mineros en Valdeflores, se afirmó que la realización de calicatas y sondeos se debe considerar como un uso extractivo y por tanto incompatible con la protección del suelo.

En su intervención, Márquez también expuso que la distancia del yacimiento subterráneo con el núcleo urbano es inferior al límite de dos kilómetros que se establece en el plan de urbanismo respecto a los usos extractivos, así desgranó que la distancia con Vistahermosa es de 1.620 metros y de 1.350 al Residencia Universidad, además hay 1.450 metros hasta el Hospital Universitario y 850 al centro penitenciario. En el informe no se calcula la distancia del yacimiento subterráneo con los núcleos de población, pero sí se hace de las instalaciones de la planta industrial para procesado del mineral, a suelo urbano esa distancia es de 2.091 metros y a suelo urbanizable con programa de ejecución aprobado (el ferial y espacios adyacentes) es de 2.048.

En su exposición, Márquez también dio el dato de la distancia del límite de las instalaciones industriales de la planta de procesado con el suelo urbanizable (reserva de terreno para futuras expansiones de la ciudad) que está al sur del ferial: 619 metros.

