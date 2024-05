Las dudas que presenta el pabellón de ferias de Cáceres

El pleno de la corporación municipal, otra vez, apostó en su última sesión ordinaria por la construcción de un pabellón para ferias y eventos comerciales. Y el Círculo Empresarial Cacereño, una de las asociaciones que representa al sector, volvió a reclamar esta semana la necesidad de disponer de esta dotación. Hasta aquí todos de acuerdo. Pero, pese al tiempo transcurrido y las veces que se ha puesto sobre la mesa la conveniencia de esta instalación, todavía hay muchas dudas que no se han resuelto ni que tampoco se explicaron en el pasado pleno, se perdió una buena oportunidad para hacerlo. Son esos interrogantes los que hacen pensar que tampoco en este mandato habrá pabellón, a lo mejor se remata el proyecto, pero la obra parece muy difícil.

La primera incógnita está relacionada con su ubicación. Parece claro que estará en el ferial. Es el sitio pensado desde el principio, desde que hace dos décadas se planteó por primera vez su construcción en el mandato de José María Saponi coincidiendo con la celebración de Multicáceres, la desaparecida feria multisectorial.

Pero para que pueda estar en el ferial se tiene que completar la urbanización del suelo y resolver el traslado del recinto de casetas y atracciones hacia el sur. Y en el pleno no se explicó cómo ni cuándo se hará. En este mandato, a finales del pasado año, se aprobó definitivamente el programa para la transformación urbanística del ferial y de los terrenos que lo rodean, su tramitación se ha prolongado años, pero, por fin, se solucionó por la agrupación de propietarios del terreno el último requisito que faltaba: la constitución de la garantía real para asegurar el cumplimiento de las previsiones del programa de ejecución.

Lo que se prevé en la transformación de todo este espacio es que el recinto de atracciones y casetas (el ruido) se traslade a una parcela que está más al sur y con el doble de la superficie que tiene el actual ferial. En un futuro en esta zona habrá casas, en la parte más cercana a la futura ronda sur y enfrente de Casa Plata, y dotaciones comerciales, en la media luna que está entre la carretera de Mérida y la entrada al actual ferial, por lo que casetas y demás dotaciones propias de la feria se tienen que llevar más al sur. El pabellón, cuya ubicación no se ha concretado dentro del ferial, podría ir en el espacio que ahora ocupa el recinto de casetas, atracciones y el hípico, un suelo que puede quedar para esta dotación y para otras dentro de este sector de suelo urbanizable.

Pero para que todo esto se pueda hacer se tendrá que empezar a urbanizar antes el suelo y la parcela donde se tiene que trasladar el ferial. Y, pese a que se ha avanzado en la tramitación de los instrumentos para el desarrollo del suelo, no hay máquinas en ese sitio ni se ha anunciado ninguna fecha que haga pensar que se verán pronto.

Tal vez en el pleno se tuvo que hablar de qué planes se tienen para que se empiece a urbanizar, el ayuntamiento es uno de los propietarios de suelo dentro de este sector, y de los inconvenientes que pueda haber para asumir el coste de la urbanización.

Y luego está la financiación del pabellón. ¿Quién lo paga? El ayuntamiento lo puede afrontar, pero no con recursos ordinarios, dado que la mayoría ya se destinan a los gastos corrientes, por lo que una opción es el endeudamiento, tiene margen, pero en el pleno no se habló de nada de esto. Se puede recurrir a otras administraciones, como la Junta, pero ya depende de una negociación o compromisos, de los que no se sabe nada ni se ha dicho nada. Y también está la alternativa de una inversión público-privada, que el sector empresarial participe y tenga más capacidad de decisión dentro de la Institución Ferial de Cáceres, pero de eso tampoco se habló en el pleno.

Sin suelo en condiciones y sin financiación con un plan plurianual, pues estamos en el mismo punto de hace catorce años, con un proyecto, que hay que desarrollar, que salió de un concurso de ideas que se convocó en el mandato de Carmen Heras.

De momento en el último pleno de la corporación local se aprobó la moción presentada por Vox, que aceptó parte de la enmienda hecha por el PSOE, para que se inicien los trámites para la construcción del pabellón, en la misma se acuerda dar más medios a la institución ferial y que se concrete la redacción del proyecto para que la dotación se pueda acometer en este mandato, que acaba en junio de 2027.

Si José María Saponi, Carmen Heras, Elena Nevado y Luis Salaya no hicieron el pabellón ferial no fue por falta de ganas, sino por ausencia de recursos y financiación y de un suelo en condiciones para ubicar la dotación empresarial. Quedan tres años para saber si a la lista anterior también se suma Rafael Mateos o no.

