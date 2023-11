Esta mañana, en la avenida Huelva, ahí estaban mis compañeros como «verdaderos jabatos» repartiendo folletos para sensibilizar a las personas que el alcohol es la peor de las adicciones.

Entrevista, charlas, etcétera, lo de siempre. Todas esas cosas que ya sabemos todos de sobra, ya que, por desgracia, el tema del alcohol lo hemos vivido alguna vez en propia persona o en familiares o amigos muy cercanos y no le hemos hecho nunca el más mínimo caso.

Yo, antes de dejar de beber alcohol, era una persona socialmente normal. Me tomaba mis cañitas con mis amiguetes en los bares. Los cubatas a la hora del fútbol, los fines de semana, en conciertos, bodas, bautizos, cumples, entierros, sí, entierros, en este país se bebe hasta en los entierros. Es decir, lo que suele beber el español medio.

En estos momentos, yo me siento libre. En paz conmigo mismo, no bebo absolutamente nada de alcohol y apenas tengo problemas.

Al menos de momento, ya que posiblemente los problemas me lo crearán un compañero, un amigo, un familiar, algún conocido que me diga a la cara: «Antonio, ¿tú eras alcohólico?». Entonces, yo le tendré que responder: «Sí, lo era, pero ahora lo eres tú, a no ser que hagas como yo, y lo dejes totalmente, y mucho cuidado, porque no vale eso de la cervecita 0.0, ni tomarme todos los días una ensalada repleta de vinagre de vino, mientras tu cuerpo absorbe el alcohol de la colonia que necesitas para estar bien. Sí ya sé que son exageraciones, pero existe, claro que existen.

¿Qué es ser alcohólico? Pues ser alcohólico es simplemente, por ejemplo, el que se toma dos cañas y un vino al día. O el que se lo toma solo, todo junto, los fines de semana o en casa cenando. Es decir, cualquiera que necesita beber una simple cerveza o un vino para sentirse mejor. Ese es un alcohólico, o al menos va de camino a serlo.

En Badajoz tienes una asociación que se llama Alrex y donde te van a solucionar ese problema que tú piensas que no tienes.

No seas cobarde y acude.