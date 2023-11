Estos días de gresca por la amnistía, y después de leer y escuchar los primeros debates de la investidura, les cuento brevemente por qué me acordaba de la película Matrix.

Una de las escenas clave de la película es aquella en la que Morfeo le dio a Neo la «píldora roja porque éste quería conocer la realidad». Cuando Neo despertó descubrió la verdad: gran parte de la humanidad era esclava de una inteligencia que los tenía atrapados en un programa de ordenador para utilizarlos como fuente de energía. Eran esclavos de Matrix y no lo sabían.

Novelando un poco los síntomas de los habitantes de HispaMatrix podrían ser: se alimentan de la mentira, fomentan el odio y el resentimiento, son reos de la historia y del pasado y no conocen el perdón, tienen la desfachatez de aplicar a los otros sus propios defectos, son soberbios, odian a los que no piensan como ellos, y lo peor de todo - a mi modo de ver - es que son esclavos y no se dan cuenta. Esclavos de «una inteligencia que los tiene atrapados para utilizarlos como fuente de energía (poder)».

Con todos mis respetos, es lo que siento cuando veo a los corifeos de Sánchez repitiendo las consignas que tocan.

Quizás haya llegado el momento en que «los otros» (en la película los de La Resistencia) sean valientes y nobles, como Neo. Neo es el elegido destinado a liberar a la humanidad de la esclavitud de Matrix. Pero eso hay que hacerlo alimentándose de la verdad, sin violencia, sin soberbia, y sólo pensando en el bien de España y las instituciones. Nunca con la violencia. La violencia no es democrática porque no está al servicio del hombre: lo destruye.