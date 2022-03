¿ Es Gata Cattana el mayor 'what if' del rap español ?

Sólo tiene un álbum y es muy bueno, me hubiese gustado ver su evolución y su trayectoria artística.

Un estilo y un mundo interior único.

A ver si llega ya el documental.

5 años de su fallecimiento.

Gone too soon. 💔 pic.twitter.com/8obbnN2P5P