«Utilizamos el mito para hablar del amor la soledad y los miedos»

-¿Qué nos podría contar sobre su papel?

-Estamos trabajando sobre el mito de Ariadna, por lo que hacemos un viaje por los estados emocionales de Ariadna a partir del flamenco. Mi papel es la base de la obra, interpreto a la protagonista, Ariadna, y es la que lleva el hilo conductor de la obra. En este espectáculo de danza, lo que hace la protagonista es hacer ese viaje del mito a través del baile flamenco, de la coreografía y de la de propuesta escénica.

-¿Alguna vez había estado en el Teatro Romano de Mérida? ¿Qué se siente al pisarlo por primera vez?

-No, como espectadora sí, pero como artista no. El Teatro Romano de Mérida es un templo, es algo maravilloso. De alguna forma está siempre como un objetivo que no sabes si algún día lo podrás cumplir, pero en este caso lo he cumplido. Es un regalo poder actuar en el Teatro Romano de Mérida.

-¿Cómo surgió la idea de Ariadna?

-Surgió a partir de Álvaro Tato, tuvimos un trabajo de mesa con varias propuestas. Una de ellas era el mito de Ariadna y honestamente me motivó mucho. Me encanta no por el echo de poder contar el mito a través del baile, si no por pensar el porqué el ser humano tiene la necesidad de crear cuentos, leyendas o mitos como algo que necesita para poder sacar fuera, lo que les ocurre emocionalmente dentro. Utilizamos el mito para a través poder contar diferentes estados emocionales, como pueden ser: amor, soledad, miedos, a través del personaje de Ariadna.

-¿Cómo es trabajar con su compañía de baile?

-Yo llevo con la compañía 20 años y hay un gran trabajo de equipo tanto en la creación, como en la composición musical, como en la dramaturgia, escenografía, iluminación, coreografía. Hay todo un proceso de creación que lleva mucho tiempo y dedicación, en este caso empezamos a trabajar un año antes sobre ello.

¿Qué espera del público?

-Queremos que se meta en el personaje de Ariadna y haga ese viaje con nosotros a través de las emociones que nosotros pasamos en escena.