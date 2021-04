Definitivamente habrá partido este sábado en el Francisco de la Hera. Hasta última hora de este viernes planeaba sobre el horizonte la amenaza de suspensión de este encuentro entre Extremadura UD y Real Madrid Castilla por los casos de covid-19 detectados en algunos miembros de la plantilla del filial del Real Madrid. De hecho, el club blanco solicitó a la Real Federación Española de Fútbol el aplazamiento del partido, pero el ente federativo no lo ha concedido y el Madrid de Raúl, con bajas, tuvo que viajar a media tarde de este viernes rumbo a Almendralejo donde este sábado (18.00 horas) se mide al Extremadura.

La noticia en el Castilla es que el club no ha querido desvelar qué jugadores o miembros del plantel han dado positivo por coronavirus, por lo que es una incógnita si verdaderamente tiene Raúl muchas bajas para este partido o si es que, en realidad, al Real Madrid le podría interesar un aplazamiento por tener que tirar Zidane de jugadores del filial para el choque de este sábado ante el Betis. Lo cierto es que para la primera plantilla, Zidane se ha llevado a Arribas, con el que cuenta habitualmente; y Antonio Blanco, que ya fue titular entre semana ante el Cádiz (supliendo a Modric) y que había jugado ante el Extremadura durante la primera vuelta.

El Extremadura quiere jugar el partido. Especialmente por su público, ávido de fútbol y con ganas de alentar a los suyos en un encuentro catalogado como final por anticipada. El que gane de Real Madrid Castilla o Extremadura dependerá de sí mismo para las dos últimas jornadas. Y eso, en ligas tan cortas, es determinante. Eso sí, el empate seguiría dejando al Castilla por delante con un punto y la situación se tornaría desfavorable para los azulgranas.

Arribas y Antonio Blanco, convocados por Zidane para el primer equipo, serán bajas en el Castilla

Pero para ganar... hay que marcar. Y ese está siendo el principal talón de Aquiles del Extremadura durante las últimas jornadas. «Está claro que nos ha faltado acierto, pero esto no lo asumimos nombrando a futbolistas, sino que acertamos o no acertamos todos. Me quedo más con la imagen de dominio que hemos dado en los últimos dos encuentros», decía Manuel Mosquera.

Para el partido ante el Castilla, el técnico azulgrana recupera a Kike Márquez y Saúl, quienes volverán seguro a la titularidad. Pierde por molestias en una rodilla al canterano Runy, mientras que está pendiente de Enmanuel. El africano sufre un fuerte golpe en el pie y todo apunta a que empezará desde el banquillo, máxime después del gran partido cuajado la pasada semana por Jilmar en el lateral izquierdo y que Saúl podría volver a su lateral derecho natural.

Una de las dudas que tiene Manuel está en la punta de lanza. Con Rubén Mesa en la mesa de debate por la falta de gol, falta saber si dará un voto de confianza al nueve azulgrana o apostará por Nando Copete, una vez que Kike Márquez será seguro mediapunta.

Con respecto al Real Madrid, el equipo de Raúl llega con las dudas que le dejó el empate in extremis logrado por el Valdebebas en su estadio que la condicionado de jugarse todo hoy en Almendralejo.