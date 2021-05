David Vizcaíno deja de ser director deportivo del Badajoz por decisión propia y desmiente que haya firmado por el Córdoba de la Segunda RFEF, siendo su próximo destino su ciudad natal, Almería, en donde estudiará sus opciones. «Quiero que sea un hasta luego, no un adiós definitivo porque así lo queremos Joaquín Parra y yo, pero vamos a tratarlo como una despedida porque en esto del fútbol nunca se sabe», indicó.

Los motivos «son un acto de honestidad hacia el club y hacia mi profesión. Cuando dudas en mejorar un trabajo debes dar un paso hacia un lado por el bien común. Que venga alguien que coja el testigo, otra persona con la convicción de que pueda mejorar lo que ya hay, que fue lo que intenté hacer cuando llegué aquí y ahora no me veo con esa capacidad».

Vizcaíno desvela que Parra quiso que continuara hasta el último momento «y no quiero que se utilice nunca mi nombre como arma arrojadiza hacia Joaquín. Si se pierden dos partidos y pasa eso me alinearé a favor de Joaquín porque ha luchado hasta el último momento».

Tras un largo capítulo de agradecimientos, hizo balance de su año y medio en el club, desde que llegó en enero de 2020. «El balance es muy positivo porque hemos crecido todos. Yo como profesional puse mi grano de arena para hacer un mejor equipo, también teniendo en cuenta a la anterior dirección deportiva que me lo puso fácil. Los jugadores estaban, había que mantenerlos y mejorar en alguna posición. La decisión ya venía desde hace un mes y medio o dos meses pero si hubiéramos subido a Segunda quizá hubiera tenido ese plus de energía que necesitaba para continuar. Con honestidad, no lo tengo».

SIN RAZONES ECONÓMICAS /Desmintió que el motivo de su marcha sea económico «porque yo no estoy en esto por el dinero sino porque es mi pasión y si no tuviera familia lo haría gratis. Además, Joaquín Parra me dijo que me igualaba lo que me pudiera dar cualquier equipo. Ha sido un tema más de convicción propia de que tenía que dar un paso al lado. Prefiero hacerlo así y más cuando te has sentido tan querido en una ciudad como Badajoz».

Indicó que el Badajoz «sigue siendo un caramelo para el futbolista. Estamos hablando de un equipo que ha jugado tres playoffs seguidos, unas instalaciones que pocos clubes tienen y los jugadores van a querer seguir viniendo aquí».

El ya exdirector deportivo del Badajoz subraya que «esto ha sido mejor por el trabajo de todos. Mi figura no tiene una varita mágica para mejorar un equipo, estamos muchos, pero mi grano de arena que he aportado aquí no lo puedo aportar. Eso no quita que si me voy el equipo no pueda ser mejor. Tiene que venir alguien a mejorarlo con toda la fuerza e ilusión».

Y deja una base de datos, «con mil jugadores, con sus respectivos informes, un estudio hecho de opciones para Segunda y también para siete u ocho nombres por posición, que estará disponible no sólo para la persona que venga sino que en el Badajoz no duden en levantar el teléfono para preguntarme. Me tendrán a su disposición y ese trabajo estará a disposición del nuevo director deportivo».