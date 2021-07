El Extremadura aguarda con tranquilidad la llegada del grupo inversor que zanje todos sus problemas económicos y ofrezca viabilidad y estabilidad a su proyecto, aunque las dudas en jugadores y aficionados, por momentos, se acrecientan, especialmente con declaraciones de los organismos que dirigen nuestro fútbol y que son competencia en la materia. Este miércoles, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en una entrevista concedida a Los Desayunos de Europa Press, volvió a sembrar incertidumbre al asegurar que «si un club no paga, debe descender de manera administrativa», en alusión al caso del Extremadura y sus deudas contraídas con el sindicato AFE tras las denuncias de sus jugadores.

Lo cierto es que en esa entrevista, Rubiales también hizo referencia al auto del Juez de los Mercantil que ampara al Extremadura para no ser descendido. Según ha podido saber este periódico, y a pesar de las palabras de Rubiales, la Federación Española de Fútbol no ha solicitado en ningún momento el descenso administrativo del club. De hecho, hace unas semanas, el propio Extremadura recibió en sus despachos la solicitud de inscripción para la nueva categoría en Primera RFEF, una prueba que invita a pensar que desde la Federación están esperando a que el club almendralejense cumpla con las obligaciones económicas anunciadas.

Desde el Extremadura tratan la situación con cautela y tranquilidad. El club tiene cerrado el acuerdo con el grupo inversor y la llegada del dinero es cuestión de trámites burocráticos. Lardín, en la última rueda de prensa, volvió a señalar que «sabemos que la situación se va a resolver. Eso es seguro, pero hasta que no se resuelva todo no podemos seguir avanzando en ciertos movimientos», en alusión al mercado de fichajes.

No obstante, la tranquilidad no es completa entre los jugadores y cuerpo técnico. El Extremadura inicia este jueves la pretemporada, pero en principio utilizará jueves y viernes para realizar las pertinentes pruebas médicas previas. Serán a puerta cerrada. Por lo tanto, no habrá entrenamientos sobre el césped hasta el lunes. Con ello, los jugadores y el club también ganan tiempo para que ese dinero llegue en las próximas horas. Hay que recordar que muchos jugadores y el propio entrenador Manuel avisaron que sería fundamental que los jugadores y cuerpo técnico hubieran cobrado todo lo que se adeuda de la pasada temporada para empezar con normalidad la campaña actual.

El tiempo apremia, ya que el Extremadura tiene apalabrado un primer amistoso de pretemporada el próximo miércoles en tierras asturianas ante el Real Oviedo. Jugaría con apenas dos entrenamientos.

Cautelar indefinida

El Extremadura afronta con cierta tranquilidad la situación porque la medida cautelar solicitada a los tribunales no tiene fecha de caducidad. Así lo han confirmado fuentes del club a este periódico, despejando los rumores de que pudiera haber una caducidad para el 15 de julio. Eso sí, el Extremadura quiere resolver en breve la situación, ya que la juez que emitió el auto podría revocar su decisión de persistir una situación de bloqueo en el tiempo. El Extremadura confía en resolverlo antes.