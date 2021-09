Cuando el pasado mes de enero Javi Sánchez cayó lesionado al suelo del Romano José Fouto de Mérida no lo dudó: «Me he roto», pensó. El central del Villanovene, que saltó al terreno de juego en el duelo frente al Mérida a falta de un cuarto de hora, tuvo que retirarse lesionado por una rotura de su ligamento cruzado de la rodilla izquierda. «Desde el primer momento supe lo que tenía porque ya me pasó en la otra rodilla hace diez años», confiesa.

Relacionadas Golpe de realidad para el Villanovense

Desde entonces, el jugador natural de Entreríos y canterano del Villanovense, comenzó con un largo y duro proceso de recuperación. No solo por no poder participar por sus compañeros en la que fue una temporada bonita para los serones, sino sobre todo por tener que afrontar una recuperación «muy difícil» a nivel psicológico. Sin embargo, gracias al apoyo de su familia y a la madurez propia de la edad ha logrado sobreponerse a uno de los episodios más duros de su carrera futbolística. «Mi mujer, mi hija y mi padre han sido claves en mi recuperación y han sido en quienes me he apoyado en esos momentos de altibajos», reconoce.

Ahora, casi ocho meses después de lesionarse, Javi Sánchez ya vuelve a saborear lo que es el día a día del fútbol. Y es que ya hace parte del trabajo con el resto del grupo y cada día está más cerca de reaparecer, aunque por ahora prefiere ir con calma y cautela. «La rodilla me está respondiendo bien», señala, aunque también confiesa que aún debe coger la forma física después de tantos meses parado. «Si ya cuesta coger la forma con una pretemporada de un mes y medio imagina después de todo este tiempo», apostilla. Mientras, sigue viendo los toros desde la barrera pero sintiéndose partícipe del resto de logros de su equipo. «Hemos empezado muy bien esta temporada, de hecho no recuerdo dos victorias seguidas en las dos primeras jornadas del Villanovense en Segunda B», subraya. Algo que para él tiene un «gran mérito», sobre todo teniendo en cuenta que cada año la plantilla del Villanovense varía en gran parte. Eso sí, la clave de este buen inicio del conjunto serón se debe a que todos los jugadores han «encajado muy bien y hemos formado un buen grupo».

Otra fase de ascenso

Javi Sánchez sabe de sobra lo que es jugar fases de ascenso con el Villanovense. La temporada pasada, debido a la lesión, no pudo participar en el tramo final en el que su equipo se jugó estar en la Primera RFEF. Por eso ahora afronta esta temporada con la ilusión de un canterano en una nueva categoría. «Es verdad que no hay tanto nivel como en la Segunda B de siempre, pero hay muy buenos equipos como el Córdoba», reconoce. Por ello, no esconde que su deseo es el de seguir viendo a su Villanovense aspirando a todo y con opciones de pelear por objetivos ambiciosos. «Creo que es un año para intentar cosas bonitas desde la humildad», reconoce. Mientras, Javi Sánchez ya ve la luz al final del túnel de su recuperación de rodilla.