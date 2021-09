La nueva Liga Femenina Challenge arranca este sábado y lo hace con una prueba exigente para el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, que recibe en el pabellón Multiusos (18.00 horas) al Recoletas Zamora, quizás el principal candidato al ascenso. No asusta eso al conjunto cacereño, más centrado en la ilusión del estreno de un nuevo curso.

Con una plantilla totalmente nueva y con varias canteranas en primera línea, el Al-Qázeres no se pone meta. Tampoco presión. «A día de hoy, la mochila de favorito no nos corresponde», dice el técnico Jesús Sánchez, que inaugura su segunda etapa al frente del primer equipo. Todo lo contrario le sucede a su rival de este sábado, un Zamora que entrena Jacinto Carbajal y que cuenta en sus filas con varias jugadoras que bien podrían estar en la Liga Femenina Endesa. «Es de los llamados a terminar arriba».

Nada de eso asusta a la escuadra extremeña, que ha hecho una pretemporada de menos a más, aunque todavía tiene muchos aspectos que mejorar. También su rival, dice Sánchez. «Al final, todos llegamos al principio de temporada con muchas incógnitas. Estas primeras jornadas creo que todos vamos a estar un poco expectantes». Esa, cree, puede ser un arma de doble filo, que bien puede beneficiar a su equipo o perjudicarle.

No oculta que este sábado sea el idóneo para ver la mejor versión de su equipo («nos falta tiempo, como a todos, y espero que no sea mucho»), aunque sí cree que todos los que se pasen por el Multiusos podrán ver un buen partido. Lo asegura porque cree que, a diferencia de la Liga Femenina Endesa y la Liga Femenina 2, esta Challenge es una categoría más igualada. «Creo que promete igualdad, al menos de salida, y eso es algo a lo que no estábamos acostumbrados».

Solo siete profesionales

Del rival, el Zamora, destaca el mérito de haber sido capaces de conjuntar una plantilla potente, con dos jugadoras por puesto. «Son estas plantillas las que dan resultados al final». El Al-Qázeres cuenta con siete jugadoras profesionales y, tras ellas, un buen puñado de chicas de la cantera que llegan con ganas de revindicarse. Ha tenido buenos minutos («brillantes») el equipo cacereño este pretemporada, aunque también otros en los que le ha faltado controlar un poco más los partidos. Nada raro si se tiene en cuenta que su media de edad es de poco más de 21 años. «Ha sido un poco como una montaña rusa, pero vamos a ser un equipo incómodo», dice Sánchez, que por ver primera en su carrera se enfrentará con Jacinto Carbajal. «Va a ser un poco extraño al principio, va a tener su gracia». Solo una anécdota del estreno del Al-Qázeres, que por delante tiene 30 jornada para luchar por su objetivo.