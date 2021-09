Poco que perder y sí mucho que ganar. El Deportivo Don Benito visita este domingo al líder, el Córdoba, en el Nuevo Arcángel (18.00 horas). Un escenario de Primera División para el que los rojiblancos llegan «preparados», según señaló el técnico Juan Carlos Gómez en la rueda de prensa previa. Todo ello en una semana convulsa después de que el pasado fin de semana, ante el San Roque, la afición rojiblanca criticara el juego y los resultados del equipo tras el empate a cero ante los onubenses. De hecho, el propio técnico cargó duramente contra la prensa en la previa del encuentro ante el Córdoba por transmitir el sentir general de la parroquia calabazona.

Polémicas aparte, el Don Benito llega a este encuentro con la necesidad de conseguir los tres puntos y lo hace visitando a un Córdoba que ha ganado sus tres encuentros anteriores. Los blanquiverdes golearon por 1-5 al Xerez, ganaron en casa 3-1 al Cádiz B e hicieron lo propio el pasado fin de semana contra el Coria, ante quienes se impusieron por 0-3. Un equipo, el Córdoba, contra el que Juan Carlos Gómez tiene claro cuál debe ser la clave para estar más cerca de sumar una victoria. «Debemos tener las ideas muy claras, no podemos ir a un campo como el Arcángel y tener dudas», esgrimió. Asimismo, añadió que también será fundamental mantener una «mentalidad ganadora» a través de la idea de juego «sea el equipo que sea y en el campo que sea».

Sobre la falta de gol, Gómez destacó no estar «preocupado» y se mostró confiado en que el balón acabará entrando.

En el apartado de bajas, el técnico no dio pistas pero podrá recuperar a Raly Cabral, que fue baja en el último encuentro liguero. Así, se espera que el extremo rojiblanco sea de la partida si se encuentra al cien por cien. Otro de los que podría volver al once es Trinidad, suplente en los anteriores partidos en casa. Por lo demás no se esperan grandes novedades, aunque Dani Martínez, en caso de que Trinidad sea titular, podría jugar por dentro con Manu Miquel y Carlos López en la sala de máquinas y con David Agudo y Abraham en punta o quizás con Ezequiel Lamarca.

Los rojiblancos llegan en la decimocuarta posición clasificatoria con dos puntos, a uno de la salvación. Además, los rojiblancos estarán acompañados por al menos medio centenar de aficionados dombenitenses que animarán al equipo extremeño en el Nuevo Arcángel.

Posibles alineaciones:

Córdoba: Felipe Ramos, José Ruiz, Jiménez, Toni Arranz, Willy, De las Cuevas, Alonso, Álex Bernal, Puga, José Cruz, Fuentes.

Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Gonzalo, Pavón, Branco, Raly Cabral, Manu Miquel, Carlos López, Abraham, David Agudo, Ezequiel.

Árbitro: Kevin Javier Moreno Muñoz (Murcia).

Estadio: Nuevo Arcángel.

Hora: domingo, 18.00.