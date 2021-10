‘Virus FIFA’ es la expresión que se utiliza en los medios de comunicación para referirse al fenómeno de las lesiones en el fútbol tras los compromisos de los jugadores internacionales. En el caso de Marvin no hay lesión de por medio, pero el central de Guinea Ecuatorial ya se ha perdido los dos primeros partidos del Cacereño de esta temporada y tampoco estará en el de este domingo ante el Tamaraceite en el Príncipe Felipe (12.00 horas). Es el particular virus FIFA del CPC.

«No es habitual que un futbolista que juega en esta categoría se vaya con su selección, pero ya nos pasaba el año pasado estando en Tercera» , recuerda Julio Cobos, que no oculta que le gustaría poder contar con él. Pero se congratula del éxito del central, que el jueves, en la victoria de Guinea Ecuatorial ante Zambia (2-0) fue declarado uno de los tres mejores jugadores de su selección. «Tener un jugador internacional le da caché a nuestro club».

Este domingo Guinea Ecuatorial volverá a enfrentarse a Zambia en la que es para ambos la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. A Marvin le esperan en el Cacereño el martes, y listo para visitar al San Fernando el siguiente domingo, sin el virus FIFA de verdad.

Además de Marvin, ante el Tamaraceite no podrá jugar el lateral izquierdo Gayoso por sanción

La baja de Marvin para el partido de esta domingo ante el Tamaraceite se suma a la de Gayoso, que debe cumplir un partido de sanción tras ser expulsado en el derbi ante el Don Benito. El hueco que deja en el lateral izquierdo podría ocuparlo Nacho Uche, uno de los tres futbolistas que aún no ha disputado minuto alguno (el guardameta Fran y Manu Mosquera son los otros dos).

«Los que mejor estén van a ocupar esas posiciones», el lateral derecho y una de las plazas en el eje de la zaga, «todos tienen ganas y entrenando bien, por eso la buena línea del equipo», dijo Cobos, que para el duelo ante el Tamaraceite tendrá que volver a hacer rotaciones, en este caso obligadas.

No obligada, aunque sí habitual, es la rotación en punta de ataque. Solano está siendo titular en los partidos de fuera y Carlos Fernández en los de casa. «Dependiendo del partido apostamos por uno u otro», apunta el preparador, que elogia el gran trabajo que están haciendo, asegura, a pesar de que aún no han visto puerta ninguno de los dos. «Estaría más preocupado si no hubiesen tenido opciones, pero las están teniendo. Seguramente, el día que menos lo merezcan marcarán. Claro que me gustaría que metieran goles, pero de momento los compañeros se están aprovechando de su buen trabajo».