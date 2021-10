Consolidar su notable inicio de temporada con la cuarta victoria en cinco encuentros es el objetivo de este viernes para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que recibe al Basquet Girona a partir de las 20.45 horas.

Relacionadas Sorpresa inacabada del Cáceres

La derrota del pasado viernes ante el Easycharger Palencia no ha generado heridas: se luchó hasta el final ante uno de los grandes de la LEB Oro, aunque al equipo de Roberto Blanco le faltó subir un escalón en ataque para poder aspirar de verdad a la victoria.

«Lo mejor que tenemos es que los problemas están claramente detectados. El margen de mejora está aún por llegar. Sí es cierto que hay toques de atención porque si nos conformamos solo con pelear en Palencia, seremos un equipo vulgar como otro cualquiera, y este equipo no lo es», dijo este jueves Roberto Blanco. Aunque elogió el trabajo del preparador físico, Mario Hellín, y el fisioterapeuta, Sergio Contreras, el entrenador del Cáceres confirmó la baja de Manu Rodríguez, con el que se prefiere no arriesgar lo más mínimo tras sufrir una rotura fibrilar. «Creo que la disposición del equipo en cuanto a sensaciones es la adecuada para aguantar y no arriesgar, si la situación hubiera sido extrema en este partido, Manu hubiese jugado», reconoció.

Jugadores del filial del Cáceres

A los nueve profesionales se les unirán como mínimo dos jugadores del filial, Juan Santos y Alex Trapote, que han entrenado estos días integrados en un equipo que «ha acabado la semana con buen ritmo y buen estado de forma, tras sobreponerse de la derrota, que quizás por una cuestión anímica ha hecho empezar la semana con no muy buen feeling», confesó Blanco.

Este de ahora parece un partido más de la ‘liga’ del Cáceres. Con Girona se peleó la pasada temporada por un puesto en los ‘playoffs’ en la segunda fase, aunque finalmente se lo llevó Real Murcia. Son dos proyectos con similitudes en ciudades que han conocido durante años la élite del baloncesto español, aunque quien lidera el gerundense es nada menos que Marc Gasol... como presidente. Se llegó a dar por hecho que concluiría su carrera en las pistas con el club que fundó en 2014, pero de momento no ha sido así.

Sin él en el centro de la zona la vida se le hace más difícil a un equipo que lleva equilibrio entre victorias y derrotas. Viene de perder consecutivamente ante Tau Castelló y Almansa y además Karamo Jawara no jugará por lesión.

En su plantilla tienen mucho nombre sus dos bases, los experimentados Josep Franch y Albert Sabat, y se abre paso un Eric Vila al que todavía puede considerársele una promesa. Blanco también mencionó la capacidad anotadora de Kaspars Vecvagars, y la física de Jaume Sorolla y Robert Cosialls.

«Vamos a proponer como siempre un partido físico y duro, y esperemos tener más soluciones tácticas ofensivas para este partido, y que Sabat y Franch no tengan el ritmo del encuentro en sus manos, porque ahí están sus posibilidades de victoria», detalló el técnico verdinegro. Preguntado al respecto, aseguró que no le importa que su equipo sea al tiempo el que más faltas comete y recibe de la LEB Oro. «Es una agresividad sin violencia. Todavía no tenemos controladas ciertas manos y cometemos faltas absurdas y, además, el equipo es muy vertical y agresivo en ataque», explicó. Sí que asumió estar preocupado por que «sepamos sumar a más jugadores en el parte ofensiva».