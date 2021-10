La lluvia marcó la jornada en Tercera RFEF en la que destacó la contundente victoria del Jerez ante el Llerenense que le deja como primer perseguidor del Diocesano, mientras que Villafranca y Extremadura B se reencuentran con el triunfo ante Aceuchal y Miajadas, respectivamente, que se quedan en zona de descenso. Trujillo y Calamonte empataron a cero en un campo impracticable y el Olivenza rescató un punto de Don Álvaro donde perdía por dos goles.

Jerez 3 - Llerenense 0

En el duelo por la segunda plaza se impuso el Jerez al Llerenense con un marcador demasiado abultado para los méritos que hicieron uno y otro. La primera parte transcurrió con más acercamientos para el Llerenense pero las dos ocasiones más claras fueron para el Jerez, incluido el penalti por un derribo en el área que transformó en gol Said.

El Llerenense se volcó en busca del empate y tuvo ocasiones de sobra para lograrlo, incluido un tiro al travesaño. Pero en el tramo final, fueron los visitantes los que pusieron la sentencia al hacer buena Said una gran jugada de Paquito. El Jerez rubricó la victoria con un gol de Garre.

Trujillo 0 - Calamonte 0

La lluvia se convirtió en la protagonista de un partido en el que poco se pudo jugar por el estado del terreno de juego, que aguantó en la primera parte pero se hizo impracticable al final del partido. En el primer tiempo lo más destacado fue una trifulca entre ambos banquillos y la pelea de los jugadores porque el balón no se quedara atascado en los charcos. La lluvia arreciaba y el terreno de juego empeoró hasta el punto de hacer imposible el juego por bajo. Los dos equipos bregaron pero más centrados en no cometer algún error que pudiera desencadenar en algún gol que finalmente no llegó.

Don Álvaro 2 - Olivenza 2

Duelo de pistoleros en el que no faltaron a la cita con el gol Carlos Cinta por el Don Álvaro y Borja Romero por el Olivenza, éste en dos ocasiones. En la primera parte tuvo más acercamientos el equipo local, incluido un disparo al larguero. También fue mejor el Don Álvaro en el arranque de la segunda parte donde consiguió los goles de Carlos Cinta, al empalar un balón largo, y de Pelu a la salida de un córner.

Intentó reaccionar el Olivenza y consiguió acercarse en el marcador al rematar a gol Borja Romero, recién incorporado al partido, un centro lateral. Hasta tres veces envió el balón a la madera el Don Álvaro pero fue de nuevo Borja Romero, ya en el descuento, el que marcó para empatar.

Aceuchal 0 - Villafranca 2

Rompió su mala racha el Villafranca, que llegaba con dos derrotas consecutivas. Comenzaron mejor el encuentro los de Pana, que tuvieron varias ocasiones para marcar y Joselu aprovechó una de ellas para adelantar a su equipo. El partido se niveló hasta que en el tramo final del primer tiempo llegó la jugada polémica en la que resultó expulsado el portero local, De la Rosa, tras un choque con un contrario. No acusó la inferioridad el Aceuchal incluso se fue en busca de un empate que no llegó. Por el contrario, fue el Villafranca el que, en los minutos finales, aprovechó una contra para sentenciar por mediación de Gabri.

Extremadura B 3 - Miajadas 1

El filial frenó su caída tras cuatro partidos sin ganar, y lo hizo con una victoria ante el Miajadas que sigue en puestos de descenso. En media hora, y tras estrellar Fran Cano un balón en el poste que pudo adelantar al Miajadas, el Extremadura B resolvió con tres goles: en una demostración de potencia, dejando atrás a varios contrarios, Assane hacía el primer tanto de la temporada del filial en su feudo; el segundo llegaba en un soberbio lanzamiento de falta de Javi Parada; el tercero también lo hacía Parada desde el punto de penalti.

Tras el descanso, reducía distancias el Miajadas con gol de Chiscano, pero vio truncado su intento de meterse en el partido al quedarse con un jugador menos por la expulsión por doble amarilla de Lolo.