Destellos de igualdad en el resto de la décima jornada en el grupo extremeño de Tercera RFEF. Salvo la clara victoria del Jerez, ventajas mínimas o empates en el resto de encuentros. Llamativas rachas negativas de clubs como el Plasencia, el Llerenense o el Don Álvaro que indican que, pese a que no hay distancias insalvables, los equipos no deben descuidarse so pena de ver cómo se alejan sus objetivos.

Relacionadas El Moralo cumple con oficio

Plasencia 0 - LLerenense 0

No hubo goles en este duelo de ‘necesidades’ y el reparto de puntos no alivia a ninguno de los dos. El Plasencia acumula siete jornadas sin ganar y ya coquetea con la zona de descenso, mientras que el Llerenense acumula cinco sin sumar de tres, penalizado con tanto empate en sus aspiraciones de estar arriba. En un partido tenso por los problemas comunes en el desarrollo del campeonato para ambas formaciones ninguno de los dos vio puerta sobre el césped del Municipal Francisco Gil Valle.

Jerez 3 - Olivenza 0

Clara victoria del equipo entrenador por José Antonio Sánchez Bermejo. Al descanso parcial de 1-0 con el tanto de Said en el inicio del choque y otros dos más en la reanudación para completar el claro triunfo templario. Rafa Álvarez hizo el segundo y, ya en los minutos finales Rovira el tercero. El Jerez se mantiene entre los mejores con una impecable trayectoria como local; por su parte el Olivenza ve frenada una gran racha de seis partidos seguidos puntuando y sufre su segunda derrota esta temporada para mantenerse, a pesar de todo, en la pelea por estar entre los cinco mejores de la liga.

Trujillo 1 - Villafranca 0

Tras un mal inicio de torneo el Trujillo ha cogido velocidad y volvió a ganar en este igualado partido, superando por la mínima al combativo Villafranca que lo está haciendo bien en su temporada de retorno a la categoría. Este choque se desniveló con el tanto de Chori en el minuto 36 de la primera parte y la corta diferencia mantuvo el interés por el desarrollo del enfrentamiento hasta el final. Los trujillanos son ya por derecho un aspirante a todo.

Calamonte 2 - Azuaga 2

Trepidante desenlace de un partido que dominaba claramente el Azuaga en sus minutos finales y terminó empatando el Calamonte con dos goles casi sobre el límite. Chepe en la primera parte y Pablo Mogollón mediada la segunda pusieron el 0-2 que parecía definitivo hasta que apareció el olfato goleador del veterano Antonio Carrasco para anotar dos tantos que determinarían el reparto de puntos. Alivio para el Calamonte que sumó un punto con su afición ya disfrutando del nuevo graderío; el Azuaga con tres jornadas sin ganar se complica en la zona baja.

Arroyo 2 - Miajadas 1

Remontada del equipo de Arroyo de la Luz para derrotar a un Miajadas que fue mejor en el primer tramo del choque. Así llegaba el 0-1 que Ramiro marcó a la media hora de juego; antes del intermedio Enrique hizo el empate local para el 1-1 y en el minuto 84 Aarón Fernández acertó con el 2-1 de la victoria local. El Arroyo vuelve a ganar tras pasar un tramo complicado en su calendario, mientras que el Miajadas no mejora su irregular torneo que le mantiene lejos de las posiciones de privilegio.

Don Álvaro 1 - Badajoz B 3

Partido de recién ascendidos a tercera que se llevó el filial consiguiendo su segunda victoria del torneo que le aleja del farolillo rojo. Los locales encadenan siete fechas sin ganar y también están en zona peligrosa. Barragán hizo el 0-1 que igualó Juanan antes del descanso para un Don Álvaro que ya jugaba con uno menos por una expulsión. Aprovechando esa superioridad el Badajoz B marcó dos goles más: repitió Barragán en el 1-2 y sentencio Víctor en el 1-3.