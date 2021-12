Carlos Alberto Carrasco ‘Teto’ está siendo una de las piezas más codiciadas en el mercado invernal de la Tercera RFEF extremeña, pero de momento no tiene equipo y se entrenará desde este miércoles con el Coria, de Segunda RFEF.

El extremo es de El Batán, una localidad muy cercana. Se desvinculó del Cacereño la pasada semana después de dos temporadas y media de relación e intentará mantenerse en forma en un lugar en el que ya fue feliz. Y es que militó en el Coria durante cuatro temporadas, de 2015 a 2019, siempre en Tercera, explotando al máximo sus cualidades. Allí terminó después de completar su aventura en el Real Valladolid.

Ahora dispone de varias ofertas encima de su mesa, pero todavía no se ha decidido por ninguna, porque su prioridad es volver a disponer de mucho protagonismo y ser importante, algo que no logró en los últimos meses en el CPC. De hecho, no ha conseguido disputar un solo partido completo en lo que va de campaña (510 minutos repartidos en 14 encuentros, solo seis como titular).

Que se haya producido este acercamiento con el Coria no significa para nada que vaya a terminar allí. De hecho, en el conjunto de la capital del Alagón no se plantea por ahora hacerle una oferta. Sí que ha recibido el interés de Diocesano --donde ya militó en su etapa como juvenil--, Plasencia y algunos clubs de Andalucía y Castilla-La Mancha.