El Deportivo Don Benito ha hecho oficial este miércoles su primer movimiento en el mercado de fichajes en cuanto a su plantilla se refiere. En concreto, el club rojiblanco ha confirmado la salida del delantero cordobés Ezequiel Lamarca tras llegar ambas partes a un acuerdo para la rescisión del contrato.

El delantero, de 30 años, apenas sumaba 400 minutos en toda la temporada y tres únicas titularidades en 14 partidos disputados, en los que logró sumar un gol, concretamente en la goleada por 4-1 en casa ante el Vélez en la jornada 11. En este sentido, la falta de continuidad parece haber sido uno de los detonantes de la salida del ex de equipos como Cacereño o Écija.

Ezequiel Lamarca comenzó siendo titular en los dos primeros encuentros ligueros después de ser una de las sensaciones de la pretemporada del club rojiblanco. De hecho, comenzó su andadura en el conjunto dirigido por aquél entonces por Juan Carlos Gómez con un doblete en un amistoso ante el Miajadas, pero a lo largo de la temporada no ha logrado hacerse con un hueco de titular indiscutible en las alineaciones. Ahora, tras la llegada de Roberto Aguirre, el club busca un nuevo ariete con el que reforzar la punta del ataque. No obstante, la de Ezequiel no será la única salida, sino que habrá más.