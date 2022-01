Reparto de puntos entre el Córdoba Femenino y el Cacereño Femenino en la Ciudad Deportiva (0-0). El domingo de fútbol trajo consigo un nivelado envite que ningún combinado pudo romper. Las visitantes, mejor en la primera mitad, pagaron en exceso la expulsión de Nerea en la segunda parte (min. 68). Las locales, que ya habían mostrado otra cara tras el descanso, focalizaron sus esfuerzos en batir la portería de Tatiana sin suerte.

Son cinco jornadas seguidas sin ganar las que acumula el Cacereño, aunque en este encuentro, el primero del 2022 (la jornada anterior aplazó su duelo por covid), las sensaciones fueron diferentes. Dejó la portería a cero, no lo lograba desde el 7 de noviembre, y jugó más de 20 minutos con una menos.

La igualdad entre ambas formaciones quedó plasmada sobre el verde desde el arranque. El Cacereño, con apenas 5 minutos de juego, estuvo a punto de inaugurar la contienda después de que Gabi Ngaska se quedara sola frente a Arrate. La arquera vasca, en el uno contra uno, supo frenar a la goleadora para mantener las tablas. A continuación, la que marró una acción similar fue Paula Moreno en el Córdoba. El buen pase de Laura González al hueco no lo aprovechó su compañera al ser encimada por la retaguardia en el momento del disparo.

El bando de Ernesto Sánchez, mejor posicionado, se hizo con la manija a medida que el cronómetro avanzaba. De hecho, las opciones más relevantes llegaron para el Cacereño --como un remate de Angie, en el 22, que no causó demasiados problemas a la meta--. Su empuje, no obstante, no se tradujo en diana. Y eso que, al borde del receso, el gol volvió a sobrevolar las inmediaciones de Arrate. Una falta lejana botada por Ayaka acabó estrellándose en el larguero y Nerea, en el rechazo, no acertó para conseguir el 0-1.

Las cordobesas, nada más comenzar el segundo acto, quisieron revertir la dinámica del partido. María Avilés, en el 48, rozó el primero de la tarde con un chut colocado a la base del palo. Pese a ello, el Cacereño no se amilanó y probó fortuna mediante disparo de Akari que se perdió por encima del travesaño. A 20 del final, Nerez fue expulsada por doble amarilla.

Pero las extremeñas generaron arriba en las botas de Katsuki. La japonesa, en una jugada nacida de un error atrás, tiró a palos con la parada de Arrate en el 85. Cintia, a renglón seguido, puso su velocidad al servicio del plantel en una acometida que despejó la zaga de forma crucial. El 0-0, aunque las verdes insistieron para evitarlo, acabó materializándose.